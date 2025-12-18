Search here...

A 58 anni, Julia Roberts risplende senza trucco

Léa Michel
@juliaroberts/Instagram

Julia Roberts dimostra ancora una volta che la bellezza non è definita da artificio o età. L'attrice premio Oscar di "Pretty Woman" ha recentemente condiviso una sua foto senza trucco su Instagram, un look che ha conquistato i suoi milioni di follower. Con il suo incarnato radioso, il sorriso smagliante e l'acconciatura ispirata alla Generazione Z, rivela una bellezza autentica e serena.

Una bellezza naturale e sicura di sé

In una foto pubblicata a metà dicembre, Julia Roberts posa con naturalezza e semplicità: pelle senza filtri, capelli sciolti con la riga in mezzo. L'attrice indossa un maglione grigio, una collana di perle colorate e piccoli diamanti discreti, simbolo della sua eleganza rilassata. Questo look sobrio, lontano anni luce dallo scintillante red carpet, mette in risalto la serena sicurezza di una donna che si accetta pienamente.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Julia Roberts (@juliaroberts)

Un'amicizia celebrata

Questa foto ha incantato i fan, non da ultimo per il messaggio che trasmette. Julia Roberts esprime il suo sostegno all'amico, il fotografo Alexi Lubomirski, noto per i suoi ritratti di celebrità e per aver immortalato la coppia reale britannica, Harry e Meghan. Nella didascalia, l'attrice promuove il suo nuovo libro, Natura Sacra, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'organizzazione benefica "Hope and Play". Un'iniziativa generosa, perfettamente in linea con la personalità gentile e impegnata della star.

Una dolce fine d'anno

Dopo un anno segnato dall'intensa promozione del suo film "After the Hunt", Julia Roberts sta chiaramente godendo di un momento di calma. Lontano dai set cinematografici e dai flash delle telecamere, si dedica alla lettura, al tempo libero con i propri cari e al suo benessere personale. Recentemente avvistata alla Mostra del Cinema di Venezia e ai Gotham Film Awards, ha brillato in un tailleur viola. Oggi, affascina senza artifici: con la sua radiosa naturalezza, la sua semplicità e il suo sorriso inimitabile.

In breve, Julia Roberts incarna l'eleganza senza tempo meglio che mai. Apparendo senza trucco, lancia un messaggio potente: la bellezza autentica non risiede nella perfezione, ma nell'accettazione di sé. Radiosa, generosa e genuina, l'attrice e produttrice americana dimostra che il fascino non svanisce, semplicemente si evolve.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
