"Non bacerò più le donne": la promessa intima di George Clooney alla moglie sconvolge

George Clooney ha recentemente rivelato di voler voltare pagina rispetto ai suoi ruoli da rubacuori. L'attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico americano, noto per aver incantato il pubblico in film come "Ocean's Eleven" e "Intolerable Cruelty - Prima o poi ti amo", ritiene che la sua età e la sua crescita personale non siano più adatte a quel tipo di ruolo. È stata una decisione attentamente ponderata, presa in accordo con la moglie, Amal Clooney.

Una scelta guidata dall'età e dalla serenità

L'attore lo ha confermato in un'intervista al Daily Mail : non si vede più in ruoli in cui deve condividere baci appassionati con le sue co-protagoniste. "Sto cercando di seguire l'esempio di Paul Newman: 'OK, non bacio più le ragazze sullo schermo'", ha spiegato. George Clooney, che ha spesso incarnato fascino e galanteria sullo schermo, riconosce che il tempo ha lasciato il segno: "Quando ho compiuto 60 anni, ho parlato con mia moglie e le ho detto: 'Posso ancora giocare a basket con le venticinquenni, ma tra 25 anni ne avrò 85'". L'attore non rinnega la sua carriera; la sta semplicemente adattando a una "nuova fase della sua vita".

Un legame forte con Amal Clooney

Sposato dal 2014 con l'avvocato internazionale Amal Alamuddin, George Clooney non ha mai nascosto l'influenza positiva che lei ha sulle sue scelte professionali e personali. Insieme, stanno crescendo i loro gemelli, Ella e Alexander. "Abbiamo parlato a lungo dei tipi di ruoli che voglio ancora interpretare", confida. La loro relazione ora incarna una rara stabilità nel mondo di Hollywood e dà priorità a una vita più semplice, lontano dai riflettori.

La vita lontano dai set cinematografici e dal glamour

I Clooney hanno lasciato Los Angeles per stabilirsi in una proprietà in Francia, un ambiente tranquillo dove i loro figli possono crescere senza le pressioni della fama. "Avevo paura che a Los Angeles sarebbero sempre stati paragonati ai figli di altre celebrità", spiega l'attore. Questa vita più discreta gli permette di assaporare ciò che conta davvero: la famiglia, la natura e la libertà di scegliere solo i progetti che lo ispirano davvero.

Insomma, George Clooney sembra aver trovato un equilibrio ben lontano dal cliché del "playboy hollywoodiano". La sua decisione di non baciare più i suoi partner sullo schermo simboleggia più un'evoluzione naturale che una costrizione: quella di un attore che desidera rimanere fedele a se stesso.