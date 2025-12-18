A 47 anni, questa attrice sembra più libera che mai.

Icona della moda francese e figura mediatica di spicco, Laetitia Casta appare sulle pagine della rivista ELLE in una serie di foto in cui lingerie e abiti trasparenti illustrano una donna libera dai vincoli legati all'età. Con una certa coerenza nella sua carriera, l'attrice e modella incarna una voce che sfida i persistenti stereotipi sulla maturità femminile.

Un servizio fotografico esteticamente gradevole e assertivo

In questo nuovo numero di ELLE, Laetitia Casta posa con la sicurezza di chi ha attraversato i decenni senza cedere alla pressione del conformismo. Con sguardo diretto, appare in abiti che, lungi dal ridurre la sua immagine a una mera estetica, riaffermano una concezione personale di bellezza: una bellezza che si evolve nel tempo, senza rinnegare i segni della vita.

Queste fotografie ricordano altri momenti iconici della sua carriera, come la copertina di Lui del 2019, in cui posava nuda su uno scoglio in Corsica. Anche in questo caso, l'immagine ha suscitato ammirazione e critiche, illustrando la tensione ancora palpabile che circonda la visibilità del corpo femminile, soprattutto dopo i 40 anni.

Guarda questo post su Instagram Una pubblicazione condivisa da Laetitia Casta (@laetitiacasta)

Tra ammirazione e critica virulenta

Sui social media, le reazioni sono state rapide. Mentre molti internauti hanno elogiato la sua libertà di espressione e la sua eleganza senza tempo – "Bellezza senza tempo" , "Ispirazione per tutte le donne" – altri si sono sentiti offesi dalla messa in scena: "Di nuovo mezza nuda" , "Sta cercando di farsi notare" sono stati tra i commenti più critici.

Queste reazioni rivelano un persistente doppio standard: ciò che è apprezzato nei cosiddetti uomini maturi è spesso ritenuto inappropriato nelle donne della stessa età. Questo sessismo quotidiano, ancora prevalente nel dibattito online, sottolinea come la visibilità del corpo femminile rimanga inquadrata da rigide norme: superata una certa età, il pudore diventa scontato, se non imposto.

Una voce critica contro l'industria della moda

Oltre alle immagini, Laetitia Casta parla anche apertamente. In Madame Figaro , discute degli eccessi del mondo della moda, che conosce intimamente. Denuncia, in particolare, la pressione a essere estremamente magre, evidenziando l'assurdità di certe taglie cosiddette "standard" – a volte paragonabili a quelle di una bambina di 12 anni – imposte persino alle adolescenti.

Critica inoltre la perdita di personalità in un sistema capitalista che valorizza la produttività a scapito dell'individuo. Rifiutando l'artificio di un discorso body-positive distorto nella sua essenza, sostiene un approccio più sincero e realistico alla diversità corporea.

Una traiettoria libera e coerente

Attrice, madre, personaggio pubblico, Laetitia Casta incarna una forma di libertà che rivendica come propria. Il suo approccio sembra far parte di un continuum: quello di una donna che ha sempre affermato la propria individualità, sia nelle scelte artistiche che nella sua presenza mediatica. Valorizzando il suo corpo così com'è, denunciando norme restrittive, apre uno spazio di rappresentazione per le donne della sua età, troppo spesso rese invisibili o caricaturali. Il suo apparire non è semplicemente un momento di comunicazione: diventa un gesto politico discreto ma potente contro l'età e il sessismo quotidiano.

Attraverso questa nuova serie di foto e le sue dichiarazioni pubbliche, Laetitia Casta continua a decostruire le norme imposte alle donne, in particolare quelle legate all'età e all'aspetto.