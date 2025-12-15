Questa foto di Zendaya e Robert Pattinson "sposati" sta suscitando scalpore online

Questa foto di Zendaya, con la fede nuziale indosso, seduta sulle ginocchia di Robert Pattinson, ha fatto credere a tutti che si trattasse di un vero matrimonio, prima che l'inganno venisse scoperto. Dietro questa presunta unione si nascondeva in realtà una trovata di marketing per promuovere il loro prossimo film.

Un annuncio di matrimonio che sta facendo scalpore online

Tutto è iniziato con un annuncio di fidanzamento su un importante quotidiano americano che mostrava un'elegante coppia, con l'anello di Zendaya in bella vista. Il testo seguiva tutte le convenzioni di un annuncio di matrimonio: cognomi, istruzione, professioni, data delle nozze... abbastanza da convincere anche il lettore più distratto. Gli screenshot hanno rapidamente circolato su X (ex Twitter), Instagram e TikTok, scatenando voci e reazioni che andavano dal panico all'entusiasmo tra i fan.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da A24 (@a24)

Una trovata pubblicitaria di A24

Dietro questo falso invito a nozze c'è lo studio A24, che lo sta usando come teaser per il suo film "The Drama", con Zendaya e Robert Pattinson. Il dettaglio chiave sta nei nomi: quelli menzionati non sono quelli degli attori, ma quelli dei loro personaggi, così come la data delle nozze, che coincide con l'uscita del film. L'idea non era quella di ingannare definitivamente il pubblico, ma di giocare sul confine tra realtà e finzione per generare un enorme clamore.

Un gioco intelligente con celebrità e cultura web

La trovata è stata tanto più efficace perché ha sfruttato l'intenso controllo mediatico sulla vita privata delle due star, entrambe già coinvolte in altre relazioni. Sfruttando il nostro riflesso di credere agli annunci "ufficiali" e la nostra tendenza a condividere senza verificare, questa campagna pubblicitaria ha trasformato una semplice pagina stampata in un meme globale. Il giorno seguente, l'uscita del teaser ha rivelato la vera natura di questa "unione", completando il ciclo e confermando che si trattava di un lancio cinematografico perfettamente orchestrato.

In breve, sfumando deliberatamente i confini tra informazione seria e finzione, A24 ha creato una campagna promozionale tanto audace quanto efficace. Questo finto annuncio di matrimonio serve a ricordare come, nell'era dei social media, un'immagine ben scelta possa innescare un fenomeno globale in poche ore. Più che una semplice trovata pubblicitaria, la campagna mette in discussione il nostro rapporto con le celebrità e il fact-checking, dimostrando al contempo che una narrazione intelligente può essere sufficiente per porre un film al centro dell'attenzione di tutti ancor prima della sua uscita.