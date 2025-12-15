Search here...

Serena Williams ammette di aver faticato a lungo ad accettare il suo corpo nello sport d'élite.

Serena Williams ripercorre i suoi primi 15 anni da tennista professionista e condivide con franchezza le sfide che ha dovuto affrontare in questo sport. Tra imbarazzo e le continue critiche, la leggenda americana ha dovuto imparare ad accettarsi in un mondo altamente regolamentato.

Un corpo potente, ma inizialmente mal accettato

Fin dal suo debutto da professionista a soli 17 anni, Serena Williams si è distinta non solo per il suo talento, ma anche per il suo fisico atipico nel circuito. Si è distinta dagli standard snelli e minimalisti che dominavano il tennis femminile. "Avevo curve pronunciate, mentre tutte le altre atlete erano magre, piatte e belle, ognuna a modo suo", spiega. Queste differenze fisiche hanno avuto un impatto psicologico significativo sulla giovane giocatrice.

Nel corso degli anni, Serena ha dovuto destreggiarsi tra ammirazione e giudizio, tra performance atletica e pressione estetica. Il suo corpo, potente ed efficiente in campo, non si conformava alle aspettative implicite dei media e del pubblico. Eppure, questo corpo le ha permesso di raggiungere grandi vette: forza, resistenza, esplosività, qualità che non si misurano con la circonferenza della vita.

Sessualizzazione e giudizio costante

Essere una donna nera con un fisico cosiddetto imponente in un mondo dominato dagli standard occidentali esponeva Serena a un doppio fardello. Racconta di aver subito una costante sessualizzazione e commenti razzisti e sessisti che riducevano la sua identità al suo aspetto. "Ha un impatto psicologico. Assolutamente. Non assomigliavo alle altre ragazze", spiega. Questi commenti, spesso maliziosi, alimentavano insicurezza e un senso di isolamento.

Nonostante tutto, Serena non ha mai smesso di dare il massimo. Ogni vittoria e ogni titolo hanno dimostrato che abilità e tenacia non sono mai legate alla conformità del corpo. Il suo percorso dimostra che lo sport d'élite può – e dovrebbe – celebrare tutte le corporature.

L'evoluzione verso l'accettazione

Col tempo, Serena ha imparato ad amare e accettare il suo corpo. Oggi afferma con calma: "Non ascolto le critiche. Ognuno ha diritto alla propria opinione. Se non ti piaccio, non devi." Trasforma così il suo fisico in un simbolo di forza e autonomia, promuovendo al contempo l'amore per se stessi e il rispetto per la diversità corporea.

Di recente, tuttavia, ha dovuto affrontare un'ondata di critiche dopo essere diventata ambasciatrice di un farmaco per la perdita di peso. Ha spiegato: "Non riuscivo a raggiungere il peso desiderato e, credetemi, non prendo scorciatoie. Il mio corpo non rispondeva. Ho capito che non era una questione di forza di volontà. Era una questione biologica". Questa affermazione serve a ricordare che ognuno è libero di fare le proprie scelte. È assolutamente inutile conformarsi a degli standard per essere "accettabili": il tuo corpo va già bene così com'è.

In definitiva, Serena Williams incarna una lezione preziosa: il corpo, che sia alto, muscoloso, considerato curvy o più snello, è prima di tutto uno strumento e un riflesso della tua unicità. Il successo sportivo, la fiducia in se stessi e la bellezza non dipendono mai da uno standard universale.

