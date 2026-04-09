La modella Bella Hadid mette in risalto i suoi occhi con un trucco minimalista.

Nella prima foto del carosello di Instagram, la modella Bella Hadid appare in un selfie immerso nella luce naturale. Il raggio di sole illumina delicatamente i suoi occhi chiari, accentuati da un trucco minimalista che enfatizza uno sguardo dai tratti delicati. Questa scelta estetica riflette una tendenza attuale: un look pulito che valorizza i lineamenti "senza esagerare".

Il top a pois, un capo di moda particolarmente trendy

Con sopracciglia scolpite, incarnato luminoso e labbra beige, Bella Hadid adotta un approccio naturale che mette in risalto i suoi lineamenti senza artifici visibili. Questo tipo di trucco, spesso associato al movimento "trucco effetto naturale", continua ad essere apprezzato per la sua capacità di valorizzare senza trasformare.

In questo selfie, Bella Hadid indossa anche un top a pois, una fantasia classica che ha visto un ritorno di popolarità nelle ultime stagioni. Intramontabile, il motivo a pois fa parte di una rivisitazione del trend retrò, che si vede spesso sulle passerelle e nello street style. Abbinato a una giacca di jeans casual, questo look crea un equilibrio tra eleganza e semplicità. Questo mix di capi basici contemporanei e ispirazioni vintage contribuisce a rafforzare l'immagine di un look accessibile ma sofisticato.

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Un post ampiamente apprezzato dagli utenti di internet

Nelle altre foto del carosello, Bella Hadid ha condiviso immagini con dei cavalli, illustrando un lato più personale del suo stile visivo. Il post ha rapidamente raccolto numerose reazioni positive. Molti utenti di internet hanno espresso la loro ammirazione per la modella, elogiandone la naturalezza e l'eleganza. I commenti hanno evidenziato in particolare la semplicità del suo trucco e l'armonia complessiva delle immagini.

Questa accoglienza entusiasta conferma l'influenza di Bella Hadid nel mondo della moda e della bellezza, dove ogni sua apparizione genera un notevole interesse. Con un trucco minimalista e un look impreziosito da un top a pois di tendenza, Bella Hadid ribadisce la sua attenzione al dettaglio e la sua influenza nel mondo della moda. Tra la sua estetica naturale e un universo visivo coerente, continua a ispirare un vasto pubblico, affascinato dal suo stile al contempo semplice e sofisticato.