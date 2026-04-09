Anne Hathaway ripropone l'iconica frangia del film "Il diavolo veste Prada".

Fabienne Ba.
Anne Hathaway dans « Le diable s'habille en Prada »

Durante il tour promozionale di "Il diavolo veste Prada 2", Anne Hathaway ha attirato l'attenzione con un'acconciatura che richiamava uno dei look più memorabili del primo film. L'attrice americana ha riproposto l'iconica frangia associata al suo personaggio di Andy Sachs, diventata un must-have dal 2006.

Un taglio di capelli diventato iconico nel film

Anne Hathaway ha conquistato un'intera generazione con il suo ruolo di Andy Sachs ne "Il diavolo veste Prada". Tra gli elementi visivi associati al personaggio, la frangia dritta abbinata a una coda di cavallo strutturata è diventata una delle acconciature simbolo del film. Durante la promozione del sequel, l'attrice è apparsa con un'acconciatura che richiamava proprio questo look ormai iconico.

Questa scelta stilistica riecheggia l'universo visivo del film, fortemente influenzato dalla moda. Il taglio di capelli di Andy Sachs riflette l'evoluzione del personaggio nel film, simboleggiando la sua graduale immersione nei settori del lusso e dei media.

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Il ritorno di un'icona di bellezza degli anni 2000

Fin dall'uscita del primo film, la frangia che ha reso celebre Andy Sachs è stata regolarmente citata come una delle acconciature simbolo degli anni 2000. Le tendenze attuali mostrano un rinnovato interesse per gli stili ispirati a quell'epoca, sia nella moda che nel beauty. Diversi esperti osservano un ritorno di tagli strutturati abbinati a finiture più naturali, a testimonianza di un cambiamento verso stili meno rigidi.

Un elemento visivo centrale nell'universo del film.

Il film "Il diavolo veste Prada" è rinomato per la sua influenza sulla cultura popolare e sulla percezione del settore della moda. Le trasformazioni stilistiche della protagonista contribuiscono alla narrazione, illustrando i cambiamenti personali e professionali che attraversa. Il ritorno di questo elemento nella promozione del secondo film sottolinea l'importanza della continuità visiva nella strategia di comunicazione del franchise.

L'acconciatura di Anne Hathaway dimostra come certi stili possano rimanere presenti nell'immaginario collettivo anni dopo la loro apparizione sullo schermo. Riproponendo questo look, l'attrice contribuisce a riportare alla ribalta un'icona di bellezza associata a uno dei film più citati in ambito di moda cinematografica. Questo tipo di richiamo visivo contribuisce ad accrescere l'interesse del pubblico per l'uscita del nuovo film.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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