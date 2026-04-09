Lisa Kudrow, l'attrice di "Friends", rivela perché si sentiva come "la sesta"

Lisa Kudrow, nota in tutto il mondo per il suo ruolo di Phoebe Buffay nella serie "Friends", ha recentemente parlato di una sensazione più sfumata riguardo al suo posto nel celebre cast. In un'intervista con The Independent , l'attrice americana ha spiegato di essersi sentita a volte percepita come "il sesto" membro del gruppo, nonostante il successo globale della serie, andata in onda tra il 1994 e il 2004.

Una libertà artistica inaspettata

Lisa Kudrow rivela che, durante i primi anni della serie, sembrava che poche aspettative fossero riposte nella sua carriera. "A nessuno importava davvero di me", spiega, aggiungendo che alcune persone nel suo ambiente professionale la chiamavano "la sesta Amica". Una percezione che, secondo lei, rifletteva una mancanza di lungimiranza riguardo alle opportunità che avrebbero potuto aprirle in quel momento.

Sebbene questa situazione possa essere sembrata destabilizzante, Lisa Kudrow ritiene che le abbia anche dato una certa libertà nelle sue scelte professionali. L'assenza di aspettative specifiche le ha permesso di esplorare ruoli diversi al cinema e in televisione, parallelamente al suo lavoro in "Friends".

Tra i suoi progetti di quel periodo figurano diversi film usciti negli anni '90, che contribuirono a diversificare la sua carriera artistica. Spiega che solo dopo alcuni successi l'industria cinematografica iniziò a prendere in considerazione più proposte, soprattutto nel genere della commedia romantica.

Un ruolo diventato iconico

Nonostante questa impressione iniziale, il personaggio di Phoebe Buffay è ora considerato uno dei più memorabili della serie. Lisa Kudrow ha persino vinto il premio Emmy del 1998 come miglior attrice non protagonista in una serie comica per la sua interpretazione.

Con il suo umorismo unico e la sua personalità eccentrica, Phoebe Buffay ha contribuito a definire l'identità di "Friends", insieme agli altri cinque personaggi principali interpretati da Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Nel corso degli anni, la serie è diventata un punto di riferimento culturale internazionale, trasmessa in numerosi paesi e ancora oggi ampiamente seguita sulle piattaforme di streaming.

Una carriera caratterizzata da scelte diverse

Dopo "Friends", Lisa Kudrow ha intrapreso una carriera variegata, alternando ruoli da attrice a progetti di scrittura o produzione. In particolare, ha partecipato alla creazione di serie come "The Comeback" e "Web Therapy", esplorando diversi formati narrativi.

Ripensando alla sua esperienza nella serie "Friends", Lisa Kudrow fa luce su un aspetto a volte trascurato del successo televisivo. Dietro l'immagine di una serie universalmente acclamata, l'attrice racconta un percorso segnato dall'incertezza, ma anche da una libertà creativa che ha contribuito a plasmare la sua carriera. Ancora oggi, la sua interpretazione di Phoebe Buffay rimane uno degli elementi iconici della serie, a conferma dell'impatto duraturo di questo ruolo sulla cultura popolare.