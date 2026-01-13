Search here...

Con un abito rosso, Jennifer Lopez sfoggia il suo lato da "showgirl".

Léa Michel
@jlo/Instagram

In un abito rosso, Jennifer Lopez sfoggia appieno il suo lato da showgirl e sfoggia uno dei look più spettacolari del weekend pre-Golden Globes 2026. Dimostra ancora una volta di padroneggiare alla perfezione i codici di Hollywood, bilanciando eleganza e spettacolarità.

Un abito rosso disegnato per lo spettacolo

Per la festa di Vanity Fair x Amazon MGM Studios tenutasi al Bar Marmont di Los Angeles, Jennifer Lopez ha optato per un lungo abito rosso interamente decorato con perline, con top a fascia e gonna che mettevano in risalto la sua figura. Il corsetto accentuava la vita, mentre le perline e i pannelli trasparenti esaltavano l'effetto da showgirl, ricordando un elegante costume da cabaret.

Dettagli glamour: pelliccia, gioielli e trucco

La cantante ha completato il look con una corta giacca rossa in pelliccia sintetica e una pochette in velluto coordinata, per accentuare il look da diva e teatrale. I suoi capelli color caramello erano acconciati in voluminosi riccioli, abbinati a un rossetto bordeaux intenso e a un choker scintillante che aggiungeva un tocco di luce al suo décolleté.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Un messaggio di moda dopo un inizio d'anno turbolento

Questa apparizione arriva mentre Jennifer Lopez si prepara a presentare i Golden Globes del 2026, nonostante non abbia ricevuto una nomination per il suo acclamato ruolo in "Il bacio della donna ragno". Sullo sfondo del suo divorzio ormai definitivo da Ben Affleck, sembra usare la moda come un messaggio: quello di una donna indipendente, sempre sotto i riflettori e in controllo della propria immagine.

In definitiva, questa apparizione in un abito rosso di perline conferma Jennifer Lopez come una vera showgirl moderna, capace di trasformare un semplice evento pre-Golden Globes in un mini-spettacolo tutto suo. Il suo look, che mescola tessuti trasparenti, pelliccia e gioielli scintillanti, rivela una donna che, più che mai, accoglie l'autopresentazione come parte integrante della sua identità pubblica.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
La risposta di Kendall Jenner alle voci sulla chirurgia plastica divide i fan
Article suivant
"Così elegante": Jennifer Lawrence fa girare la testa con un abito audace

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Così elegante": Jennifer Lawrence fa girare la testa con un abito audace

Jennifer Lawrence ha padroneggiato l'arte del red carpet come poche attrici della sua generazione. Candidata ai Golden Globe...

La risposta di Kendall Jenner alle voci sulla chirurgia plastica divide i fan

Kendall Jenner afferma di non essersi mai sottoposta a chirurgia plastica facciale, ammettendo solo due sedute di "baby...

A 35 anni Margot Robbie osa indossare un abito effetto "plastica"

Alla vigilia dell'attesissima uscita del film "Cime Tempestose" di Emerald Fennell, Margot Robbie torna a far parlare di...

Con i suoi look da spiaggia, Lara Raj illumina le Maldive

Lara Raj, membro del gruppo americano KATSEYE, brilla alle Maldive con una serie di look che la rendono...

A 58 anni, Pamela Anderson torna ai suoi iconici capelli biondi.

Pamela Anderson inizia il 2026 tornando alle origini, in senso letterale e figurato. Dopo diversi mesi trascorsi sfoggiando...

Con le sopracciglia decolorate, Jenna Ortega sorprende con un look gotico

Jenna Ortega ha catturato ancora una volta l'attenzione sul red carpet dei Golden Globes 2026. L'attrice, nota soprattutto...

© 2025 The Body Optimist