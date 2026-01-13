Con un abito rosso, Jennifer Lopez sfoggia il suo lato da "showgirl".

In un abito rosso, Jennifer Lopez sfoggia appieno il suo lato da showgirl e sfoggia uno dei look più spettacolari del weekend pre-Golden Globes 2026. Dimostra ancora una volta di padroneggiare alla perfezione i codici di Hollywood, bilanciando eleganza e spettacolarità.

Un abito rosso disegnato per lo spettacolo

Per la festa di Vanity Fair x Amazon MGM Studios tenutasi al Bar Marmont di Los Angeles, Jennifer Lopez ha optato per un lungo abito rosso interamente decorato con perline, con top a fascia e gonna che mettevano in risalto la sua figura. Il corsetto accentuava la vita, mentre le perline e i pannelli trasparenti esaltavano l'effetto da showgirl, ricordando un elegante costume da cabaret.

Dettagli glamour: pelliccia, gioielli e trucco

La cantante ha completato il look con una corta giacca rossa in pelliccia sintetica e una pochette in velluto coordinata, per accentuare il look da diva e teatrale. I suoi capelli color caramello erano acconciati in voluminosi riccioli, abbinati a un rossetto bordeaux intenso e a un choker scintillante che aggiungeva un tocco di luce al suo décolleté.

Un messaggio di moda dopo un inizio d'anno turbolento

Questa apparizione arriva mentre Jennifer Lopez si prepara a presentare i Golden Globes del 2026, nonostante non abbia ricevuto una nomination per il suo acclamato ruolo in "Il bacio della donna ragno". Sullo sfondo del suo divorzio ormai definitivo da Ben Affleck, sembra usare la moda come un messaggio: quello di una donna indipendente, sempre sotto i riflettori e in controllo della propria immagine.

In definitiva, questa apparizione in un abito rosso di perline conferma Jennifer Lopez come una vera showgirl moderna, capace di trasformare un semplice evento pre-Golden Globes in un mini-spettacolo tutto suo. Il suo look, che mescola tessuti trasparenti, pelliccia e gioielli scintillanti, rivela una donna che, più che mai, accoglie l'autopresentazione come parte integrante della sua identità pubblica.