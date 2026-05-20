"È invecchiata": a 47 anni, questa modella si trova a dover affrontare commenti sul suo aspetto.

Léa Michel
Extrait du film « La Croisade » (2021)

La presenza di Laetitia Casta sul red carpet del Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio) ha scatenato un'ondata di reazioni sui social media negli ultimi giorni. Presente alla proiezione del film "Karma", diretto da Guillaume Canet, l'attrice e modella francese è stata bersaglio di numerosi commenti riguardanti il suo aspetto fisico. In risposta, diverse personalità pubbliche, così come un gran numero di utenti di internet, hanno denunciato tali osservazioni come sessiste, aprendo un vero e proprio dibattito sulle continue pressioni a cui sono sottoposte le donne sotto i riflettori.

Un'apparizione a Cannes mirata

In poche ore, i commenti critici si sono moltiplicati sotto i video dell'apparizione di Laetitia Casta sul red carpet. "È invecchiata", "è cambiata", "è ingrassata" : queste osservazioni, che equivalgono a body shaming, sono state subito condannate. Laetitia Casta si ritrova, suo malgrado, al centro di una controversia che va ben oltre il suo caso individuale e solleva la questione più ampia di come le donne over 30 vengano rappresentate dai media.

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Un'ondata di sostegno sui social media

Di fronte a questa ondata di commenti, il sostegno nei suoi confronti si è rapidamente intensificato. Numerose personalità pubbliche si sono espresse per denunciare queste critiche. L'ex compagno di Laetitia Casta, l'attore italiano Stefano Accorsi, ha deplorato i "ricorrenti commenti rivolti alle donne esposte al pubblico". Dal canto loro, molti utenti di internet hanno sottolineato la natura problematica di questi commenti, che persistono nonostante decenni di consapevolezza collettiva.

In questo contesto, diverse voci hanno ribadito un principio fondamentale: il corpo e l'aspetto di una donna, come quelli di chiunque altro, non dovrebbero essere oggetto di giudizi o commenti denigratori. Che si tratti di 20, 30, 40 anni o più, ognuno si evolve con il tempo e le esperienze, e il body shaming, in tutte le sue forme, non ha posto nel dibattito pubblico.

In definitiva, questa controversia mette in luce l'urgente necessità di ripensare collettivamente il modo in cui consideriamo le donne e il loro diritto fondamentale a invecchiare senza essere soggette a giudizi ingiustificati.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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