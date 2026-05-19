Bella Hadid ha fatto un ingresso trionfale a Cannes indossando un abito dorato.

Il 18 maggio 2026, la modella americana Bella Hadid ha fatto un'apparizione molto pubblicizzata a un importante gala di beneficenza tenutosi a Le Cannet, a margine del Festival di Cannes. Ha optato per un look straordinariamente luminoso, avvolto in un lungo abito dorato scintillante che ha catturato l'attenzione di tutti. Questa apparizione è servita a ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, la sua presenza unica sul red carpet internazionale.

Un abito dorato scintillante

Protagonista indiscussa di questa apparizione, il suo abito dorato emanava un'eleganza radiosa e avvolgente. Il tessuto, creato per offrire un effetto scintillante continuo, catturava ogni raggio di luce, trasformando ogni passo di Bella Hadid in un gioco di riflessi. Questa palette dorata, particolarmente adatta agli eventi serali, richiamava la grande tradizione degli abiti da gala e conferiva alla silhouette di Bella Hadid una dimensione quasi mitica. Il drappeggio fluido dell'abito, privo di ornamenti eccessivi, metteva in risalto il tessuto stesso come principale fonte di brillantezza.

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Un aspetto radioso

Questo abito dorato era completato da un trucco studiato nei minimi dettagli, che rispettava l'equilibrio cromatico complessivo. Il viso di Bella Hadid, illuminato da un incarnato fresco e radioso, optava per un'eleganza sobria. I suoi capelli, acconciati in modo naturale, le ricadevano liberamente sulle spalle, muovendosi con grazia ad ogni passo. Lungi dal voler competere con l'abito attraverso numerosi accessori, Bella Hadid ha preferito una presenza di grande impatto, incentrata su luce e texture, un tratto distintivo del suo stile che l'ha resa celebre.

Una presenza molto discussa a Cannes

Insieme al fratello Anwar, di 26 anni, e alla madre Yolanda, Bella Hadid ha fatto un ingresso trionfale al gala. Questa apparizione si inseriva in un programma già fitto di impegni a Cannes per la modella. Il giorno precedente, era stata avvistata alla première del film "Garance", presentato in concorso al Festival, insieme al fratello. Questa forte presenza durante tutto il Festival testimonia il ruolo centrale che la moda continua a rivestire nell'ecosistema di Cannes, all'incrocio tra cinema, red carpet e icone di stile internazionali emergenti.

Con questo abito dorato, Bella Hadid regala uno dei look più iconici di questa 79ª edizione del Festival di Cannes. Una vera e propria lezione di stile, dove luce, tessuto e trucco si fondono per creare un'apparizione davvero indimenticabile.