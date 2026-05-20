Un'attrice che indossa una gonna sul tappeto rosso scatena un'ondata di critiche

Julia P.
@artus.officiel / Instagram

Il 14 maggio, al Festival di Cannes, l'attore e regista francese Artus, il cui vero nome è Victor-Artus Solaro, ha sfilato sul red carpet del Palais des Festivals con un outfit che ha sicuramente attirato l'attenzione. Avvistato in occasione della proiezione del film di cui è protagonista, indossava una gonna a pieghe sopra i pantaloni. Questa apparizione ha immediatamente suscitato reazioni, generando in particolare un'ondata di commenti critici sui social media.

Un capo iconico dalla silhouette raffinata.

Il capo scelto da Artus si distingue per il taglio: una gonna a pieghe di media lunghezza in una tonalità scura, indossata sopra pantaloni coordinati. Questa tecnica di sovrapposizione, comune nello stile di alcuni designer contemporanei, gioca con i codici tradizionali dell'abbigliamento maschile e li sovverte. Il resto dell'outfit, sobrio e armonioso, mette in risalto questo capo centrale. Questo approccio stilistico si inserisce in un movimento più ampio, in cui molte figure maschili stanno esplorando i confini della moda unisex.

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Un'ondata di reazioni sui social media

I post che condividevano la foto dell'attore sono stati rapidamente inondati di commenti negativi. Mentre alcuni utenti di internet hanno elogiato la sua "audacia", altri hanno fatto numerose osservazioni taglienti, aggressive e persino omofobe. Questa reazione è stata decisamente sproporzionata rispetto a una semplice scelta di abbigliamento, perché, ricordiamolo, ognuno è libero di vestirsi come vuole.

Se Artus ha deciso di indossare una gonna al Festival di Cannes, con il consenso e la visione del suo stilista, è stata una sua scelta del tutto personale. Non è né un invito al giudizio né un motivo per perpetuare stereotipi obsoleti. Indossare una gonna, per un uomo, non lo rende "gay", "woke" o "effeminato", contrariamente a quanto suggerito da alcuni commenti pieni di odio. L'abbigliamento non ha genere e certamente non ha il diritto di giustificare attacchi o insulti.

la risposta calma di Artus

Intervistato da Gala durante il programma Cannorama , Artus ha affrontato questo "odio" senza mostrarsi minimamente turbato. "È pazzesco quanto odio possano essere le persone a volte", ha dichiarato, mettendo in discussione con un pizzico di ironia le motivazioni di chi esprime tali commenti. Lungi dall'essere destabilizzato, l'attore mantiene una sana distanza dai giudizi online e continua a difendere le sue scelte stilistiche.

In definitiva, questa controversia serve a ricordare ancora una volta l'importanza di sostenere le personalità pubbliche che osano reinventare le regole del red carpet. Dimostra che l'abbigliamento maschile continua, seppur lentamente, a conquistare maggiore libertà.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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