Mettendo in mostra gli addominali in un abito destrutturato, la cantante Victoria Monét suscita reazioni

Naila T.
@victoriamonet / Instagram

Due pezzi, due colori: eppure, il look della cantautrice americana Victoria Monét ai Billboard Women in Music Awards del 2026 era tutt'altro che semplice. È stato il modo in cui i due pezzi sono stati tagliati e assemblati a cambiare tutto, scatenando un'ondata di reazioni sui social media.

Un top a fascia nero asimmetrico e una gonna bianca destrutturata

I Billboard Women in Music Awards 2026 si sono tenuti il 29 aprile all'Hollywood Palladium, riunendo una serie di artiste tra cui la cantautrice e attrice americana Teyana Taylor, la cantautrice svedese Zara Larsson, la cantante sudafricana Tyla, l'attrice americana Keke Palmer e la cantautrice americana Victoria Monét, ognuna con un look di grande impatto che ha trasformato il red carpet in una vera e propria sfilata di moda.

Victoria Monét indossava un completo di Rhea Costa: un top a fascia nero con scollo asimmetrico, abbinato a una gonna bianca fluida leggermente drappeggiata sui fianchi. La gonna, bassa sui fianchi, creava una linea diagonale che lasciava scoperti vita e addome, un dettaglio che ha catturato l'attenzione di tutti. Un lato coperto, l'altro più scoperto; un lato aderente, l'altro fluente: un contrasto sorprendente che ha lasciato il segno.

Victoria Monét, artista emergente e icona di stile.

Victoria Monét non è nota solo per la sua musica: la sua presenza nel mondo della moda si sta affermando sempre più come naturale estensione della sua identità artistica. Dopo diverse apparizioni di grande impatto negli ultimi mesi, questo sguardo a Billboard Women in Music conferma che sta costruendo un'estetica personale coerente: precisa e audace nei dettagli.

In breve, la cantautrice americana Victoria Monét ha dimostrato che un look di carattere non deve per forza essere "eccessivo". Spesso è la cura dei dettagli a fare la differenza.

Naila T.
Naila T.
Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
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