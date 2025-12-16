Search here...

Criticata per la sua gonna "troppo corta", questa ex Miss Universo svela il motivo

Fabienne Ba.
Iris Mittenaere, ex Miss Universo, ha scatenato polemiche durante una festa glamour a Venezia a metà dicembre 2025: la sua gonna, ritenuta "troppo corta", ha scatenato un'ondata di dure critiche online. Con candore e autoironia, ha spiegato in una storia di Instagram lo sfortunato problema tecnico che l'ha resa un facile bersaglio per commenti frettolosi.

Polemiche attorno a un abito in pizzo nero

Presente per celebrare l'uscita della quinta stagione della serie "Emily in Paris", Iris Mittenaere indossava un abito nero, abbinato a collant effetto pizzo e una giacca nera corta, aperta sul davanti, che lasciava intravedere il top bordato di pizzo. Un'apparizione sorprendente sul red carpet, immortalata dalla rivista Gala. Gli utenti di Internet si sono subito offesi per l'apparente lunghezza della gonna: "Non c'è bisogno di mostrare così tanto, toglie fascino", "Un corpo più coperto sarebbe più elegante", o anche "Non ha avuto il tempo di indossare la parte inferiore?". Queste osservazioni, pubblicate sotto il video virale di Gala, sono rapidamente diventate virali, oscurando l'atmosfera festosa dell'evento nella romantica città.

La spiegazione onesta dell'incidente

Iris Mittenaere ha risposto in una storia su Instagram: "La mia gonna si è incastrata, non so come. Quindi sei ovviamente infastidita dalla sua lunghezza (è una cosa a cui tieni molto, haha), ma scusa, non doveva incastrarsi, non essere così dura". Ha condiviso prove visive da altre angolazioni e foto in cui l'abito è tornato alla sua lunghezza originale, dimostrando un semplice incidente durante la posa, avvenuto nel peggior momento possibile davanti alle telecamere.

Una risposta schietta che disarma gli odiatori

Questo atteggiamento rilassato e schietto ricorda le sue precedenti controversie, come il suo costume di Halloween, deriso nell'ottobre del 2025 (paragonato al Grinch o a Cetelem), dove riuscì a riprendersi con eleganza. Al di là dell'aneddoto, questo episodio illustra principalmente, ancora una volta, come le donne siano costantemente esaminate e giudicate per il loro corpo e il loro abbigliamento.

Definire il suo abito "troppo corto" riflette una prospettiva normativa e obsoleta: Iris Mittenaere indossa ciò che vuole e non deve giustificare le sue scelte di abbigliamento. In quest'epoca di giudizi superficiali, la sua reazione positiva evidenzia l'inutilità di tali critiche di fronte a una carriera coronata da successi internazionali, da Miss Francia ad ambasciatrice di bellezza.

Al di là della fugace controversia, questo episodio dimostra ancora una volta quanto velocemente i social media possano giudicare senza contesto. Scegliendo umorismo e trasparenza anziché il confronto, Iris Mittenaere ci ricorda che un "incidente di abbigliamento" non definisce né una donna né la sua eleganza.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
