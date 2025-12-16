Sposata con una donna da 8 mesi, Kristen Stewart condivide la preziosa lezione che ha imparato.

Otto mesi dopo aver detto "Sì, lo voglio" al suo compagno, lo sceneggiatore Dylan Meyer, Kristen Stewart si apre come mai prima sulla sua vita da neosposa. In un'intervista con Esquire, l'attrice, diventata famosa grazie alla saga di "Twilight", condivide la lezione più preziosa che ha imparato dal suo matrimonio: il potere dell'azione collettiva, o come dice lei: "il potere dell'unione" .

"È meraviglioso avere una famiglia."

Nell'aprile 2025, Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono sposati con una cerimonia intima a Los Angeles. Da allora, l'attrice afferma di aver scoperto appieno cosa significhi appartenere a una squadra, a un "noi" piuttosto che a un "io ". "È così bello avere una famiglia. Dylan è entrato nella mia vita e ho capito l'importanza di scegliere con cura le persone di cui circondarsi", ha detto a Esquire .

Kristen descrive la loro relazione come "una coppia basata sulla complementarietà" : lei, spontanea e intuitiva; Dylan, dal carattere deciso e lucido. "Dylan non sopporta le finzioni. E io, anche se do l'impressione di essere dura, in realtà sono una persona molto gentile", ha spiegato l'attrice, visibilmente in pace con questa unione.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Dylan Meyer (@spillzdylz)

Trovare la forza insieme

Per Kristen Stewart, questo legame ha rafforzato la sua autostima e il suo approccio alla vita: "È stimolante stare con qualcuno che ti ricorda che la tua vita ti appartiene", afferma. Questa sensazione di stabilità è accompagnata da un rituale quotidiano: l'attrice ama leggere ad alta voce alla moglie – e ai loro due gatti e al cane – classici della letteratura, da Jane Eyre a La valle dell'Eden. Un momento di intimità che, secondo lei, "guarisce l'anima". Kristen afferma tuttavia il suo bisogno di indipendenza: si riserva "un'ora o due da sola ogni mattina, prima che Dylan si alzi", per preservare la sua pace interiore.

Una nuova fase della vita

Insieme dal 2019, fidanzati dal 2021 e ora sposati, Kristen Stewart e Dylan Meyer sembrano condividere una visione serena dell'amore: sincero, intimo e libero da ogni convenzione. L'attrice, ora anche regista (il suo primo lungometraggio, "The Chronology of Water", è stato presentato a Cannes), sta addirittura valutando l'idea di mettere su famiglia con Dylan, un sogno che aveva confidato a Rolling Stone già nel 2024: "Non so ancora come sarà la mia famiglia, ma so che avrò dei figli", ha dichiarato con convinzione.

A otto mesi dal suo matrimonio, Kristen Stewart incarna una donna realizzata, saldamente ancorata alla realtà. Lontana dall'immagine di "adolescente ribelle" che l'ha resa famosa, ora sembra trarre la sua forza non dalla solitudine, ma dalla condivisione. "Il potere dei numeri", come dice lei stessa, non è solo uno slogan: è il segreto del suo equilibrio, quello di una donna che ha trovato una nuova forza trainante nell'amore, nella semplicità e nella fiducia.