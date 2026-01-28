Search here...

A 47 anni, Laetitia Casta impreziosisce un abito con un accessorio moda inaspettato.

Naila T.
Extrait Laeticia Casta dans l’émission « Sept à huit »

Laetitia Casta ha recentemente catturato l'attenzione di tutti alla prima sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2026 di Jonathan Anderson per Dior. Vestita con un completo total black – un abito senza maniche dalle linee precise e un sontuoso boa di piume – ha sfidato i codici dell'alta moda con sofisticata eleganza.

Il tubino nero reinterpretato con audacia

Al centro della sua silhouette, un abito senza maniche ne accentua perfettamente il portamento. Uno spacco discreto, finiture haute couture e un drappeggio impeccabile: questo capo reinterpreta il DNA di Dior, infondendogli un tocco drammatico e contemporaneo. L'attrice, modella e regista francese Laetitia Casta dimostra che i classici non passano mai di moda se indossati con sicurezza e carisma.

Il boa di piume: il ritorno di un accessorio dimenticato

L'elemento sorpresa? Un lungo boa di piume nere che avvolge le spalle, aggiungendo un tocco teatrale. Evocando sottilmente il cinema classico, infonde al look un dinamismo inaspettato, un mix di raffinatezza rétro e modernità. Spesso relegato allo status di "souvenir stravagante", questo accessorio torna trionfalmente, rivisitato come un capo chic per l'inverno 2026.

In prima fila, un'icona francese dall'aspetto immutabile

Circondata da personaggi come la cantante e imprenditrice barbadiana Rihanna e l'attrice e produttrice americana Jennifer Lawrence, Laetitia Casta si distingue per il suo chic francese discreto ma magnetico. La sua silhouette – un abito nero grafico e piume eteree – trascende epoche e tendenze con rara facilità. Ex musa di Yves Saint Laurent, conferma ancora una volta il suo status di icona di moda senza tempo.

Giocando sui contrasti tra couture minimalista e "stravaganza", Laetitia Casta ci ricorda che la moda è prima di tutto una questione di atteggiamento. Incarna un'eleganza libera e decisamente contemporanea, dimostrando che lo stile non ha limiti d'età, ma solo una firma.

Analizzo le tendenze sociali che plasmano i nostri corpi, le nostre identità e le nostre relazioni con il mondo. Ciò che mi spinge è comprendere come le norme evolvono e si trasformano nelle nostre vite, e come i discorsi su genere, salute mentale e immagine di sé permeano la vita quotidiana.
"Incredibilmente elegante": questa modella americana lascia il segno con un abito haute couture

