"Incredibilmente elegante": questa modella americana lascia il segno con un abito haute couture

Karlie Kloss ha recentemente illuminato la Settimana dell'Alta Moda di Parigi con un abito Dior che ha dimostrato come tessuti trasparenti e schiena scoperta siano il binomio perfetto per la moda. La modella e ballerina americana ha condiviso il look su Instagram, suscitando scalpore tra i suoi fan.

Una magistrale creazione Dior Pre-Fall 2026

Dalla collezione Pre-Fall 2026 di Dior, disegnata da Jonathan Anderson, questo abito nero in tessuto opaco e diafano affascina con il suo sorprendente contrasto. Sul davanti, una scollatura alta e asimmetrica con una sola spalla e maniche a sbuffo a tre quarti strette ai polsi creano una silhouette sofisticata. L'orlo asimmetrico scorre con grazia, mentre la schiena profonda rivela la pelle in una tensione perfettamente drammatica.

Uno stile minimalista che mette in risalto l'abito

Disegnato da Natasha Colvin, il look rimane minimalista per far risplendere l'ambiente. Karlie opta per delle décolleté Dior Muse nere con punta quadrata e cinturino sottile, e una borsa Dior Cigale. Ricky Fraser crea uno chignon basso con ciocche sciolte, e Tobi Henney applica un trucco fresco: eyeliner nero e ombretto rosa.

Karlie Kloss dimostra brillantemente che il vero potere sartoriale nasce da un sottile contrasto, senza colori sgargianti o abbellimenti superflui. Questo look parigino ridefinisce l'eleganza moderna dell'Haute Couture.