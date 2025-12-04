"Una modella!": questa cantante coreana sta facendo girare la testa

Lisa del gruppo K-pop sudcoreano BLACKPINK ha confermato ancora una volta il suo status di icona fashion in occasione di un recente evento di un marchio di lusso, dove il suo outfit ha suscitato scalpore tra fan e media. Considerata da molti una top model, la cantante ha conquistato con un look al tempo stesso concettuale e raffinato.

Un'icona del K-pop in modalità haute couture

Lalisa Manobal, meglio conosciuta come Lisa, è la rapper e ballerina leader del gruppo K-pop sudcoreano BLACKPINK, nonché una delle figure più richieste dai principali marchi del lusso. Il suo ruolo di brand ambassador si inserisce in una carriera già costellata di numerose partnership prestigiose e presenze regolari alle principali sfilate di moda. Grazie a queste collaborazioni, si è affermata come icona di stile, capace di passare con disinvoltura dal glamour classico alle silhouette più all'avanguardia.

PRINCIPESSA LISA X LV THE PLACE #LISAxLouisVuitton pic.twitter.com/qWXwAIVqN9 — kenji 𓅓 (@yk2aii) 3 dicembre 2025

Un look che flirta con la passerella

All'evento Louis Vuitton, Lisa è apparsa con un outfit che sembrava uscito direttamente dalla passerella, unendo tessuti trasparenti, linee grafiche e volumi spettacolari. Il pezzo forte presentava un effetto "pennarello": i contorni del top e dei pantaloni sembravano disegnati direttamente sul suo corpo. La sua silhouette era completata da ampie maniche a sbuffo e da uno strascico spettacolare, trasformando ogni movimento in una mini performance di haute couture, come se stesse sfilando in passerella.

Ricci XXL per un effetto top model

Se l'outfit era un'affermazione di stile, l'acconciatura era altrettanto sorprendente: Lisa sfoggiava ricci enormi e voluminosi, ben lontani dal suo look elegante e distintivo, rafforzando l'illusione di una top model in un servizio fotografico editoriale. Questa chioma generosa le incorniciava il viso e accentuava la dimensione teatrale dell'outfit, richiamando al contempo l'epoca d'oro delle top model degli anni '90. Combinate con un trucco curato e un atteggiamento sicuro di sé, queste scelte di stile hanno conferito all'intero look un'aura da "supermodella fuori servizio" perfettamente controllata.

La reputazione di "camaleonte della moda"

Non è la prima volta che Lisa attira l'attenzione con un look mozzafiato, e la sua reputazione di "camaleonte della moda" cresce a ogni apparizione. In altri eventi Louis Vuitton, ha già alternato look strutturati in pelle, abiti fluidi e maglie colorate, perfettamente in linea con i tempi. Questa capacità di reinventarsi pur rimanendo immediatamente riconoscibile contribuisce alla sua immagine di artista completa, a suo agio sia sui palchi dei concerti che in prima fila alle sfilate.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da LISA (@lalalalisa_m)

Con questo outfit, Lisa dimostra ancora una volta di padroneggiare i codici dell'alta moda e quelli del palcoscenico. Sfumando i confini tra idolo del K-pop, star globale e musa della moda, conferma di non essere più solo "una cantante coreana che fa girare la testa", ma una delle figure centrali dell'attuale dialogo tra cultura pop e lusso.