Search here...

"Una corona non si compra": Miss Universo 2025 rompe il silenzio sulle accuse di imbroglio

Léa Michel
@fatimaboschfdz/Instagram

Due settimane dopo la sua incoronazione, Fátima Bosch, Miss Messico eletta Miss Universo 2025, si ritrova al centro di una tempesta mediatica. Accusata di aver vinto "un concorso truccato", la giovane donna ha deciso di rispondere pubblicamente per difendere la sua integrità e quella dell'organizzazione.

Una vittoria contestata fin dal momento dell'incoronazione

Il 21 novembre 2025, Fátima Bosch è stata incoronata Miss Universo al termine di una cerimonia già segnata da una tensione palpabile. Pochi giorni prima, una lite tra la candidata messicana e il produttore Nawat Itsaragrisil era diventata virale sui social media, con lui che l'aveva definita "idiota".

Quando Fátima Bosch vinse finalmente il titolo, si levarono subito voci di favoritismi e di una "vittoria truccata". Uno dei giudici, Omar Harfouch, si dimise addirittura dopo la cerimonia, denunciando un "voto segreto" e definendo Fátima Bosch una "vincitrice fasulla". Queste dichiarazioni scatenarono dibattiti online e alimentarono i sospetti di manipolazione interna.

La risposta di Fatima Bosch: "Non puoi comprare una corona"

Intervenuta a Good Morning America il 2 dicembre, la nuova Miss Universo ha risposto direttamente alle accuse. "Certo che no", ha dichiarato, affermando che il suo successo si basa sullo stesso duro lavoro e impegno di tutte le sue concorrenti. Con un tocco di umorismo, ha aggiunto: "Forse puoi comprare una corona da Walmart, ma non da Miss Universo". Fátima Bosch ha anche confutato le accuse secondo cui suo padre avrebbe legami commerciali con Raúl Rocha, comproprietario dell'organizzazione. "Mio padre non ha nulla a che fare con quella struttura, è assurdo", ha insistito.

Da parte sua, il comitato di Miss Universo ha pubblicato una dichiarazione il 19 novembre tramite la BBC , affermando che "nessun gruppo esterno è stato autorizzato a valutare le delegate o a selezionare le finaliste" .

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Fatima Bosch (@fatimaboschfdz)

Le conseguenze e le divisioni all'interno della competizione

Nonostante queste smentite, la controversia ha lasciato il segno. Olivia Yacé, la quarta classificata, ha annunciato il 21 novembre la sua decisione di rinunciare al titolo di Miss Universo Africa e Oceania. In una dichiarazione pubblica, ha spiegato di voler rimanere fedele ai suoi principi di "rispetto, dignità, eccellenza e pari opportunità". Questo gesto simbolico ha evidenziato le divisioni interne alla competizione, già scossa da tensioni strutturali tra trasparenza e spettacolo, grandiosità e politica.

In breve, con la sua presa di posizione, Fátima Bosch ha voluto ricordare a tutti che il valore di una corona non risiede nell'oro di cui è fatta, ma nell'integrità della donna che la indossa. Al di là delle controversie, la giovane donna incarna ora un dibattito più ampio sulla legittimità, la reputazione e le pressioni insite nei concorsi internazionali.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
31 anni fa, questo ruolo rivelò al mondo la bellezza di Cameron Diaz.
Article suivant
Con eleganza, Sofía Vergara (53 anni) fa scalpore in un abito bianco

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ho 36 anni e non ho figli": questa attrice rompe un tabù

In un estratto della sua apparizione al podcast "Know Thyself", l'attrice e cantautrice americana Lucy Hale afferma semplicemente:...

Con eleganza, Sofía Vergara (53 anni) fa scalpore in un abito bianco

Di recente, Sofía Vergara ha fatto scalpore alla festa di compleanno di un'amica, sfoggiando un abito di seta...

31 anni fa, questo ruolo rivelò al mondo la bellezza di Cameron Diaz.

Trentuno anni fa, Cameron Diaz fece il suo ingresso sensazionale nel cinema in "The Mask", diretto da Chuck...

Karol G, l'icona latina che sta lasciando il segno sulla scena mondiale

Karol G, il cui vero nome è Carolina Giraldo Navarro, è diventata una figura di spicco della musica...

A 67 anni, Andie MacDowell mostra con eleganza i suoi capelli grigi

Andie MacDowell ha recentemente fatto scalpore alla festa per il ventesimo anniversario di L'Oréal Paris Women of Worth...

"Una modella!": questa cantante coreana sta facendo girare la testa

Lisa del gruppo K-pop sudcoreano BLACKPINK ha confermato ancora una volta il suo status di icona fashion in...

© 2025 The Body Optimist