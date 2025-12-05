"Una corona non si compra": Miss Universo 2025 rompe il silenzio sulle accuse di imbroglio

Due settimane dopo la sua incoronazione, Fátima Bosch, Miss Messico eletta Miss Universo 2025, si ritrova al centro di una tempesta mediatica. Accusata di aver vinto "un concorso truccato", la giovane donna ha deciso di rispondere pubblicamente per difendere la sua integrità e quella dell'organizzazione.

Una vittoria contestata fin dal momento dell'incoronazione

Il 21 novembre 2025, Fátima Bosch è stata incoronata Miss Universo al termine di una cerimonia già segnata da una tensione palpabile. Pochi giorni prima, una lite tra la candidata messicana e il produttore Nawat Itsaragrisil era diventata virale sui social media, con lui che l'aveva definita "idiota".

Quando Fátima Bosch vinse finalmente il titolo, si levarono subito voci di favoritismi e di una "vittoria truccata". Uno dei giudici, Omar Harfouch, si dimise addirittura dopo la cerimonia, denunciando un "voto segreto" e definendo Fátima Bosch una "vincitrice fasulla". Queste dichiarazioni scatenarono dibattiti online e alimentarono i sospetti di manipolazione interna.

La risposta di Fatima Bosch: "Non puoi comprare una corona"

Intervenuta a Good Morning America il 2 dicembre, la nuova Miss Universo ha risposto direttamente alle accuse. "Certo che no", ha dichiarato, affermando che il suo successo si basa sullo stesso duro lavoro e impegno di tutte le sue concorrenti. Con un tocco di umorismo, ha aggiunto: "Forse puoi comprare una corona da Walmart, ma non da Miss Universo". Fátima Bosch ha anche confutato le accuse secondo cui suo padre avrebbe legami commerciali con Raúl Rocha, comproprietario dell'organizzazione. "Mio padre non ha nulla a che fare con quella struttura, è assurdo", ha insistito.

Da parte sua, il comitato di Miss Universo ha pubblicato una dichiarazione il 19 novembre tramite la BBC , affermando che "nessun gruppo esterno è stato autorizzato a valutare le delegate o a selezionare le finaliste" .

Le conseguenze e le divisioni all'interno della competizione

Nonostante queste smentite, la controversia ha lasciato il segno. Olivia Yacé, la quarta classificata, ha annunciato il 21 novembre la sua decisione di rinunciare al titolo di Miss Universo Africa e Oceania. In una dichiarazione pubblica, ha spiegato di voler rimanere fedele ai suoi principi di "rispetto, dignità, eccellenza e pari opportunità". Questo gesto simbolico ha evidenziato le divisioni interne alla competizione, già scossa da tensioni strutturali tra trasparenza e spettacolo, grandiosità e politica.

In breve, con la sua presa di posizione, Fátima Bosch ha voluto ricordare a tutti che il valore di una corona non risiede nell'oro di cui è fatta, ma nell'integrità della donna che la indossa. Al di là delle controversie, la giovane donna incarna ora un dibattito più ampio sulla legittimità, la reputazione e le pressioni insite nei concorsi internazionali.