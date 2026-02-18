Search here...

"Ancora bella come sempre": a 55 anni, l'attrice brilla sulla spiaggia accanto a un cavallo

Anaëlle G.
@noholdenback/Instagram

L'attrice e conduttrice televisiva britannica Amanda Holden continua a sfidare le convenzioni nei suoi servizi fotografici. Dopo aver festeggiato il suo compleanno, ha condiviso una serie di foto su Instagram, posando accanto a un cavallo per inaugurare l'Anno del Cavallo di Fuoco.

L'anno del cavallo di fuoco

Amanda Holden ha recentemente condiviso su Instagram un post a tema sorprendente. Indossando una camicia bianca aperta che rivela un top a triangolo abbinato, pantaloni neri a vita alta e stivali di gomma, posa accanto al suo cavallo in un contesto elegante e simbolico. Questa immagine celebra l'inizio dell'Anno del Cavallo di Fuoco (dal 17 febbraio 2026 al 5 febbraio 2027), un raro ciclo lunare che si verifica solo una volta ogni 60 anni.

Tradizionalmente associato a passione, rapide trasformazioni e feroce indipendenza, questo periodo promette energia e sconvolgimenti. "Preparatevi a cambiamenti abbaglianti", ha detto ai suoi follower. Le reazioni sono piovute: "Ancora bella", "Regina assoluta", "Bond girl a 55 anni". Lontano dalle critiche, la maggior parte dei commenti ha elogiato la sua sicurezza. Per molti, incarna una generazione che si rifiuta di sbiadire con l'età e, al contrario, rivendica visibilità e libertà.

In definitiva, abbracciando i codici dell'Anno del Cavallo di Fuoco, Amanda Holden riafferma una forte visione di maturità, in cui l'età diventa una risorsa, non un limite. Afferma una libertà di tono e di immagine che sfida le aspettative, ispirando al contempo una generazione di donne a celebrare la propria incrollabile sicurezza.

Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
