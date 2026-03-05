"Vedo solo odio": l'attrice rompe il silenzio sulle molestie online

Léa Michel
Extrait de la série « I love LA »

Agli Actor Awards del 2026, Odessa A'zion, la nuova star del film americano "Marty Supreme", ha dato una risposta schietta a un giornalista di ET che le chiedeva se fosse strano diventare la "it girl di Hollywood". La sua commovente confessione sull'odio online ha trovato eco nel pubblico.

Una domanda innocente che rivela una dura realtà

Sul red carpet, la giornalista chiede: "È strano diventare una delle 'it girl' di Hollywood? ". L'attrice americana Odessa ribatte: "Vedo solo odio. Quindi, per me, non esistono 'it girl'". Questa risposta schietta mette in luce il lato oscuro della fama emergente.

Il lato nascosto della fama sui social media

Candidata all'Actor Award per il suo ruolo in "Marty Supreme", Odessa è diventata un fenomeno mediatico. Tuttavia, dietro gli elogi, si è trovata ad affrontare un'ondata di commenti tossici. La sua schiettezza mette in luce come le giovani attrici diventino spesso facili bersagli di critiche gratuite, ben lontane dal mito della "it girl".

Le reazioni sentite dei tifosi

Gli internauti, profondamente commossi, hanno inondato la sezione commenti: "È triste, si vede che la colpisce davvero", "Diamo sempre energia negativa in questo modo, soprattutto alle donne". Molti hanno elogiato il suo coraggio, sottolineando che le molestie online colpiscono in modo sproporzionato le donne nel mondo dello spettacolo.

Un'attrice che rifiuta le etichette

Figlia dell'attrice e produttrice americana Pamela Adlon, Odessa rifiuta l'etichetta di "it girl". Preferisce parlare del suo lavoro impegnativo – nomination, collaborazioni con Timothée Chalamet – piuttosto che di gossip. Il suo messaggio chiede maggiore empatia di fronte alla pressione dei social media.

Con la sua potente affermazione "Tutto ciò che vedo è odio" , Odessa A'zion denuncia la dura realtà delle molestie online. Trasforma il dolore in un appello alla gentilezza, soprattutto nei confronti delle donne. Un toccante promemoria: dietro la "it girl" si nasconde un'artista ferita dalla tossicità di internet.

Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
