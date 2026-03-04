In un abito audace, la figura di questa modella ungherese cattura gli occhi

Léa Michel
@realbarbarapalvin/Instagram

Barbara Palvin Sprouse e il marito Dylan Sprouse hanno illuminato la Grand Dinner al Louvre di Parigi alla fine di febbraio 2026. La modella ungherese ha brillato in un abito bianco scultoreo, catturando tutti gli sguardi con la sua eleganza.

Un abito bianco dalle linee drammatiche

Barbara indossava un abito bianco con un orlo decorato da frange fluenti che danzavano a ogni movimento. La silhouette, strutturata sul busto e fluida sul fondo, sottolineava la vita, aggiungendo al contempo una dimensione teatrale perfettamente adatta alla prestigiosa cornice del Louvre, sotto la piramide.

Dylan Sprouse è il complemento perfetto

Accanto a lei, Dylan Sprouse sfoggiava uno smoking nero testurizzato con sottili e scintillanti righe gessate, con pantaloni sartoriali e una giacca aderente. Questo duo monocromatico – bianco candido per lei, nero sofisticato per lui – creava un equilibrio visivo impeccabile. Fedeli alla loro impronta mondana, Barbara e Dylan eccellono nell'arte del coordinamento impeccabile.

I fan sono meravigliati: "È magnifico!"

I social media sono esplosi di elogi: "Molto elegante", "È magnifico". I follower adorano questa coppia iconica, elogiando la capacità di Barbara di combinare sensualità e chic couture, mentre Dylan aggiunge un tocco di complicità.

Indossando questo abito bianco sotto la Piramide del Louvre, Barbara Palvin Sprouse ha affascinato ancora una volta, mettendo in mostra la sua splendida figura accanto a Dylan. I fan, unanimi nell'ammirazione, hanno celebrato un'eleganza che fondeva audacia e romanticismo: un momento parigino indimenticabile.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
A 50 anni Charlize Theron riafferma la sua libertà stilistica

