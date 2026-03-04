Kristen Stewart fa un inaspettato ritorno retrò con questa iconica acconciatura

Fabienne Ba.
Screen Kristen Stewart dans le film « Sacramento »

Cambiare look senza rinunciare a nulla: questa è l'arte che Kristen Stewart padroneggia alla perfezione. Durante la sua recente apparizione su Instagram, l'attrice ha sorpreso tutti con un undercut e una micro-frangetta.

Il taglio corto, un parco giochi per capelli

Spesso associato a "estetiche alternative", l'undercut sta tornando di moda. Il suo principio? Radere una parte dei capelli, solitamente dietro o ai lati, mantenendo la lunghezza sulla parte superiore.

Ciò che lo rende particolarmente irresistibile è la sua versatilità e creatività. La zona rasata può rimanere minimalista... o trasformarsi in una vera e propria tela su cui esprimere se stessi. Motivi grafici, linee geometriche, disegni discreti: la nuca si trasforma in una tela artistica. Un modo giocoso per affermare la propria personalità senza dover cambiare l'intera chioma.

Un altro vantaggio: questa tendenza si adatta a tutte le lunghezze di capelli. Che tu abbia i capelli corti, un caschetto strutturato o ciocche lunghe e fluenti, l'undercut può funzionare ovunque. Rompe le regole, offrendo al contempo grande libertà di styling.

La versione esclusiva di Kristen Stewart

Fedele alla sua passione per le trasformazioni dei capelli, Kristen Stewart ha optato per una versione tanto strategica quanto elegante. Ha mantenuto i capelli lunghi, che una volta sciolti coprivano completamente la parte rasata. Il risultato: un look apparentemente sobrio, ma non appena ha raccolto i capelli, la sorpresa è apparsa. Il taglio undercut è stato rivelato nella parte posteriore, creando un contrasto sorprendente tra la lunghezza e la zona rasata.

A questo si aggiunge un taglio micro-frangia appena sopra le sopracciglia, che struttura il viso e rafforza il look generale deciso. Il risultato è allo stesso tempo ribelle e controllato, minimalista e deciso. Una dualità che riflette perfettamente la sua estetica: giocare con le regole senza mai esserne limitata.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da tease (@readthetease)

Una tazza che celebra la libertà

L'undercut non è solo una tendenza, è quasi una dichiarazione. Permette di trasformare la propria acconciatura senza sacrificare la lunghezza. Puoi metterlo in mostra o nasconderlo a seconda dell'umore, dello stile del giorno o dell'occasione.

In un approccio body positive alla bellezza, questo taglio è vincente. Non mira a omogeneizzare, ma a rivelare. Indipendentemente dalla consistenza, dalla densità o dal colore dei tuoi capelli, l'undercut si adatta e valorizza la tua unicità. È anche un modo per rivendicare la tua immagine. Decidi quando e come mostrare questo lato più audace di te stessa. Un semplice gesto, legare i capelli, è sufficiente per trasformare completamente il tuo look.

Adottando un taglio corto senza rinunciare alla lunghezza, Kristen Stewart dimostra che non esiste un confine netto tra acconciature "sensate" e "audaci". In definitiva, la versione 2026 dell'undercut incarna perfettamente lo spirito del momento: osare senza scuse, giocare con la propria immagine e celebrare l'individualità.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
"Molto elegante": Deva Cassel fa un'apparizione sorprendente
Article suivant
A 50 anni Charlize Theron riafferma la sua libertà stilistica

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 50 anni Charlize Theron riafferma la sua libertà stilistica

A Parigi, Charlize Theron ha recentemente dimostrato ancora una volta di essere una delle figure più influenti in...

"Molto elegante": Deva Cassel fa un'apparizione sorprendente

La modella e attrice franco-italiana Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha illuminato la prima...

Sydney Sweeney rivela un lato inaspettato in un video che sta suscitando molto entusiasmo

Nota per i suoi ruoli memorabili nel cinema e in televisione, Sydney Sweeney ha recentemente attirato l'attenzione per...

Questa apparizione di Teyana Taylor con la figlia sta sciogliendo i cuori sui social media.

Sul red carpet dei SAG Awards 2026, ogni anno abbondano look spettacolari. Questa volta, a distinguersi in modo...

"Era depressione": Ice Spice rompe il silenzio sulla sua perdita di peso

La rapper americana Ice Spice ha recentemente svelato i retroscena della sua trasformazione fisica, rivelando che dietro la...

Con un abito scolpito, questa modella russa rimodella la sua silhouette

La modella russa Irina Shayk ha recentemente infiammato il red carpet degli Actor Awards 2026 con un abito...