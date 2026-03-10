Ora 24enne, l'ex "bambina più bella del mondo" annuncia il suo fidanzamento

La modella e attrice francese Thylane Blondeau ha appena annunciato il suo fidanzamento con il DJ francese Ben Attal, suggellando una nuova fase altamente simbolica nella vita di quella che è stata a lungo conosciuta come "la bambina più bella del mondo".

Una proposta di matrimonio cinematografica in Grecia

Durante una fuga romantica in Grecia, Ben Attal ha chiesto a Thylane di sposarlo in una cornice da cartolina con vista sul mare, con un tavolo all'aperto e un sentiero di petali di rose rosse che conduceva al luogo della proposta. La giovane modella ha condiviso diverse foto del momento su Instagram, che mostrano il paesaggio costiero, le composizioni floreali e il suo splendido anello di fidanzamento: un grande diamante incastonato su una semplice fascia in oro giallo.

Da "la bambina più bella del mondo" a futura sposa

Scoperta da bambina da Vogue Enfants, Thylane Blondeau è stata soprannominata "la ragazza più bella del mondo", un titolo che l'ha accompagnata per tutta la sua carriera di modella. Oggi, da giovane donna affermata – modella e attrice – condivide questa lieta notizia, a soli due mesi dalla morte del patrigno, conferendo a questo fidanzamento un tono ancora più emozionante e intimo.

Un messaggio semplice e toccante

Nei suoi post, Thylane ha scelto parole brevi ma molto personali per accompagnare le foto: "Ho detto sì alla mia migliore amica", affermando così lo stretto legame che la unisce a Ben Attal e il loro impegno romantico. Il DJ parigino, che ha pianificato meticolosamente la proposta, appare accanto alla modella in diverse foto, con la coppia radiosa sotto il sole greco.

Con l'annuncio del suo fidanzamento, Thylane Blondeau volta una nuova pagina della sua storia, allontanandosi dall'etichetta di "bambina più bella del mondo" per affermarsi come una giovane donna che sta costruendo la sua vita privata e sentimentale sotto gli occhi del pubblico.