Più di quarant'anni dopo, Madonna ripropone uno dei suoi look più famosi

Alcune immagini lasciano un segno indelebile nella storia della cultura pop. Tra queste, l'abito da sposa indossato da Madonna nel video musicale "Like a Virgin" del 1984. Più di quarant'anni dopo, la cantante rivisita questo stile iconico in una nuova campagna pubblicitaria, riproponendo uno dei look più celebri della sua carriera.

Un omaggio a un capo diventato iconico.

In una recente campagna pubblicitaria per la casa di moda Dolce & Gabbana, Madonna appare in una serie di immagini e video in bianco e nero. Sul palco, circondata da musicisti, interpreta la canzone italiana "La Bambola" di Patty Pravo, pubblicata nel 1968.

Per questa performance, la cantante ha indossato un abito che ricordava fortemente l'estetica del suo video musicale "Like a Virgin". Presentava diversi elementi caratteristici di questo stile ormai iconico: un corsetto di pizzo, lunghi guanti, calze a rete e un velo. L'insieme evocava un abito da sposa rivisitato, fedele allo spirito "provocatorio" che definiva l'immagine di Madonna negli anni '80.

L'aspetto del video musicale "Like a Virgin", un momento chiave nella cultura pop

Pubblicato nel 1984, il video musicale di "Like a Virgin" ha contribuito ad affermare Madonna come una delle figure più importanti del pop mondiale. In questo video, girato a Venezia, la cantante appare in un abito da sposa bianco impreziosito da tocchi inaspettati. L'outfit fonde diversi riferimenti: un corsetto di pizzo, lunghi guanti, gioielli vistosi e una collana a forma di croce. Questo stile suscitò notevoli reazioni all'epoca. Nello stesso anno, Madonna rivisitò questa estetica durante la sua famosa esibizione agli MTV Video Music Awards, un momento diventato leggendario nella storia della televisione musicale.

Una reinterpretazione moderna

Nella sua recente campagna per Dolce & Gabbana, Madonna non ricrea esattamente l'outfit originale, ma ne propone una versione contemporanea. Il corsetto in pizzo è abbinato a mini-shorts stringati e accessori simili a quelli del look originale, come guanti e velo. L'insieme conserva lo spirito dello stile del 1984, pur adottando un'estetica più moderna. Questo tipo di cenno al suo passato fa parte della strategia artistica di Madonna, che prevede regolarmente la rivisitazione di alcuni momenti chiave della sua carriera.

Uno stile che ha lasciato il segno nella moda e nella musica

Il look "Like a Virgin" rimane ancora oggi uno dei più riconoscibili di Madonna. Simboleggia un periodo in cui ha creato uno stile personale che fondeva accessori religiosi con elementi ispirati alla moda punk. Questa estetica ha influenzato la moda degli anni '80 e ha contribuito a plasmare l'immagine pubblica dell'artista. Molte celebrità e stilisti continuano a farvi riferimento, a testimonianza del suo impatto duraturo sulla cultura popolare.

A più di quarant'anni dall'uscita di "Like a Virgin", Madonna continua a giocare con i simboli che hanno plasmato la sua immagine. Rivisitando uno dei suoi look più famosi in una campagna pubblicitaria, la cantante sottolinea l'influenza duratura di quell'epoca sulla sua carriera. Mescolando nostalgia e una reinterpretazione moderna, questo omaggio al suo stile anni '80 dimostra quanto siano senza tempo alcune immagini della cultura pop.