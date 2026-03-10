Con il suo nuovo taglio di capelli, Margot Robbie cambia radicalmente il suo stile

Dopo aver interpretato per diversi mesi un'eroina romantica uscita direttamente dal XIX secolo in "Cime Tempestose", Margot Robbie ha sorpreso tutti con un look decisamente moderno. L'attrice e produttrice australiana, nel pieno di una transizione stilistica, ha debuttato con un nuovo taglio di capelli durante la settimana della moda di Parigi, un cambiamento di stile che segna la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra.

Un'apparizione degna di nota alla sfilata di Chanel

È stato alla sfilata prêt-à-porter di Chanel che Margot Robbie ha rivelato la sua trasformazione. Niente più lunghi riccioli tempestosi e abiti gotici: l'attrice e produttrice australiana si è presentata sfoggiando un lob (caschetto lungo) asimmetrico con frangia liscia e folta. Questo taglio elegante e strutturato le incornicia il viso con un tocco moderno, esaltandone i lineamenti e conferendole un look ribelle e all'avanguardia.

Per quanto riguarda il suo outfit, Margot Robbie ha optato per un'eleganza sobria: jeans in denim grezzo, canotta trasparente e le intramontabili scarpe Chanel bicolore. Il look è stato completato da una borsa Chanel 25, simbolo dello chic parigino senza sforzo. Un look semplice, fluido, ma innegabilmente sofisticato.

Margot Robbie partecipa alla sfilata di Chanel durante la Paris Fashion Week! pic.twitter.com/ApfwEoruo4 — ؘ (@SWEETMROBBIE) 9 marzo 2026

La fine dell'era di "Cime tempestose"

Questo cambio di acconciatura riflette più di un semplice capriccio estetico: segna la fine dell'era di "Cime Tempestose". Durante il tour promozionale del film, Margot Robbie aveva indossato una serie di abiti romantici ispirati all'universo Brontë: corsetti, broccati, sottovesti trasparenti e gioielli d'epoca, un omaggio alla personalità di Emily Brontë, che lei incarnava perfettamente.

Il suo abito naufragato, indossato alla première australiana del film lo scorso febbraio, con i suoi dettagli sfilacciati e la silhouette drammatica, ha concluso in modo spettacolare questo intermezzo gotico-chic. Questo ritorno a un look contemporaneo, quasi minimalista, sembra quindi segnare un cambiamento intenzionale nella sua comunicazione visiva: quello di un'attrice che si allontana dai ruoli da personaggio per riscoprire la propria identità di moda.

Una pronunciata evoluzione stilistica

Sempre attenta alla sua immagine, Margot Robbie conferma ancora una volta la sua capacità di reinventarsi. Dopo la fase Barbiecore del 2023-2024 e il romantico intermezzo vittoriano di "Cime Tempestose", ora opta per un'estetica più urbana, moderna e rilassata, in linea con le tendenze attuali. Con questo nuovo taglio di capelli e un look deciso, Margot Robbie dimostra che la moda rimane per lei un mezzo di espressione artistica a tutti gli effetti, un modo per raccontare la storia delle sue trasformazioni attraverso lo stile.

In breve, Margot Robbie, vera e propria camaleonte sia del cinema che della moda, ha padroneggiato l'arte della trasformazione. Sostituendo i corsetti di Brontë con jeans e frangetta, non sta solo adottando un nuovo look: sta riaffermando il suo ruolo di icona moderna, libera e in continua evoluzione. Come la sua carriera, il suo stile non smette mai di sorprendere e affascinare.