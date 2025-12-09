Presa di mira da una battuta "grassofobica", questa cantante mostra con orgoglio la sua figura

Quando sui social media è circolata una "battuta" che la criticava per il suo peso, Lizzo ha scelto di rispondere a modo suo: con sicurezza ed eleganza. Invece di cedere alla rabbia, la cantante americana ha pubblicato una sua foto in tenuta da spiaggia, accompagnata da un messaggio sull'accettazione di sé. Continua a usare la sua piattaforma per promuovere l'amore per se stessi e ricordare a tutti che nessuna presa in giro dovrebbe condizionare il valore di un corpo.

Un commento di troppo sul suo aspetto

La cantante di "Truth Hurts" ha reagito dopo aver scoperto una battuta sul corpo diventata virale online. Nel suo post su Instagram , Lizzo ha espresso il suo stupore per il fatto che nel 2025 alcune persone continueranno a fare "battute sul peso". Ha denunciato questa forma di umorismo obsoleta, che ha descritto come "stupida" e basata esclusivamente sul disprezzo per il suo corpo.

Invece di lasciarsi influenzare, l'artista ha scelto la derisione e l'orgoglio: ha posato con un vivace outfit da spiaggia, con un sorriso sincero e un atteggiamento sicuro. La didascalia trasmetteva un messaggio forte: "Non permettere mai a nessuno di umiliarti per ciò che scegli di fare con il tuo corpo".

Lizzo su Instagram: "Oggi ho visto una battuta sulla mia grassezza – nel 2025 – ed è diventata virale. Era una battuta stupida e ridevano solo di me perché sono grassa… Voglio ricordare a tutti di NON permettere MAI a nessuno di umiliarvi per ciò che scegliete di fare con il vostro corpo." pic.twitter.com/X4TpIN8Qdi — Luv (@cherrymagazinee) 9 dicembre 2025

Un messaggio di coraggio e rispetto di sé

Lizzo ricorda ai suoi fan che nessun corpo sarà mai "abbastanza" per i critici, perché non è fatto per loro, ma per voi. Questo messaggio, che ha sostenuto fin dall'inizio della sua carriera, mira a infrangere gli standard irrealistici imposti nell'industria musicale e sui social media. I commenti sotto il suo post sono stati unanimi. I fan hanno elogiato il suo "coraggio" e la sua "forza di carattere", mentre altre celebrità, come la personalità dei media americani Trisha Paytas, hanno applaudito il suo "atteggiamento e la sua autenticità". Al di là della polemica, la cantante trasforma un attacco in una lezione di resilienza e autocompassione.

Un convinto sostenitore della body positivity

Lungi dall'essere una nuova arrivata sotto i riflettori, Lizzo ha fatto del suo corpo un simbolo di autoaffermazione e libertà per anni. Che si tratti delle sue apparizioni per il suo marchio Yitty, dedicato alla moda inclusiva, o dei suoi video musicali che celebrano tutte le tipologie di corpo, mostra la sua immagine senza ritocchi o filtri. Questa sincerità trova riscontro in milioni di follower che la vedono come una voce importante nel movimento della body positivity. Posando con sicurezza in costume da bagno, Lizzo non afferma solo la sua bellezza: afferma il diritto di tutti a essere visti, indipendentemente dalla taglia.

In breve, Lizzo dimostra ancora una volta che la migliore risposta alle critiche è la fiducia in se stessi. Trasformando la vergogna in forza, ridefinisce la celebrità in un'epoca ossessionata dall'apparenza. Il suo messaggio semplice ma essenziale risuona ben oltre i social media: ci ricorda che il rispetto di sé è la più grande vendetta contro il disprezzo degli altri.