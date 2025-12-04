Search here...

Anne Hathaway osa provare un'acconciatura inaspettata

Jade Leclerc
Screen extrait du film « Mother Mary »

Per il suo prossimo ruolo nel thriller musicale di David Lowery "Mother Mary", Anne Hathaway, famosa per i suoi lunghi capelli castani, sfoggia una trasformazione "radicale". L'attrice ha adottato un biondo platino ultra-liscio, impreziosito da due ciocche nere a contrasto che le incorniciano il viso, conferendole un look "rock 'n' roll" in netto contrasto con la sua immagine abituale.

Una trasformazione per un ruolo unico

L'attrice americana Anne Hathaway interpreta una pop star nel film "Mother Mary", adottando una nuova identità visiva caratterizzata da una colorazione bicolore dei capelli. Questo cambiamento le conferisce una presenza scenica potente e innovativa, mettendo in risalto il suo viso in un modo completamente nuovo. Questa trasformazione dei capelli riflette lo spirito avanguardista del personaggio e cattura gli spettatori fin dal primo trailer.

Un look ispirato alle tendenze d'avanguardia

Questo colore di capelli fa parte di una tendenza di acconciature sperimentali che fondono colori contrastanti ed effetti grafici forti, che ricordano gli "Halo Hair" resi popolari dalla cantante Rosalía. Su Anne Hathaway, il biondo platino contrastato da riflessi scuri crea una cornice dinamica attorno al viso, unendo modernità e spirito ribelle. La sua acconciatura perfettamente liscia con riga centrale pulita completa questo look audace.

Un'incursione di successo in un universo musicale oscuro

Il film "Mother Mary" promette un'atmosfera da thriller, con Anne Hathaway che interpreta una pop star complessa tra costumi sfarzosi e sequenze coreografate intense. Questa nuova acconciatura si sposa perfettamente con il tono drammatico e teatrale del film, esaltando il carisma dell'attrice e segnando una svolta estetica nella sua carriera.

Una fonte inaspettata di ispirazione per i capelli

Questo stile bicolore affascina per la sua originalità e raffinatezza, ispirando senza dubbio molti fan a reinventarsi giocando con forti contrasti di capelli. Anne Hathaway dimostra così che cambiare acconciatura può essere una forma d'arte e di espressione personale.

Con questo look biondo platino impreziosito da riflessi scuri, Anne Hathaway dimostra ancora una volta la sua capacità di sorprendere e reinventarsi. Molto più di un semplice cambio di look, questa trasformazione riflette l'evoluzione artistica dell'attrice e alimenta l'attesa per "Madre Maria".

Sono una beauty editor con una passione per tutto ciò che riguarda la cura di sé, il trucco e i rituali che ci riconnettono con noi stesse. Amo decifrare le tendenze, testare prodotti e capire cosa si nasconde dietro le promesse del marketing.
