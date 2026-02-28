Search here...

A 51 anni, Penélope Cruz illumina Londra con un abito nero scultoreo

Anaëlle G.
L'attrice spagnola Penélope Cruz, attualmente impegnata nella promozione del film "The Bride!" diretto da Maggie Gyllenhaal, ha infiammato le strade di Londra con una spettacolare creazione di Jacquemus della collezione autunno 2026. Questo tubino nero con scollatura profonda e gonna con nastri sfrangiati metteva in risalto la sua figura.

Una creazione per l'autunno 2026

Penélope Cruz indossava un abito aderente a maniche lunghe con orlo di nastri strappati che danzavano a ogni passo e una pronunciata scollatura rotonda. Eleganti orecchini a chandelier di perle e décolleté nere minimaliste completavano il look sofisticato, mentre il suo nuovo caschetto asimmetrico con frangia laterale incorniciava il suo viso iconico.

Trucco smokey color bronzo esclusivo

Penélope Cruz ha optato per un look intenso: eyeliner nero grafico, ombretto bronzo iridescente e labbra nude rosate opache, che accentuano i suoi iconici occhi da cerbiatta. L'attrice premio Oscar ha dimostrato ancora una volta la sua assoluta padronanza di un'eleganza senza tempo.

Promozione trionfale di "The Bride!"

Questo viaggio a Londra fa parte del tour promozionale di "The Bride!", l'attesissimo progetto dopo i suoi recenti successi. Penélope Cruz conferma il suo status di icona di moda senza tempo, fondendo con disinvoltura haute couture d'avanguardia ed eleganza naturale.

In definitiva, la sua presenza magnetica trascende le generazioni, ricordandoci perché è una delle più grandi star del cinema mondiale, capace di infiammare qualsiasi red carpet.

Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Serena Williams brilla in un raro video con la figlia, indossando un abito in maglia.

