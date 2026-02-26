A 38 anni, questa attrice racconta apertamente le sue difficoltà nell'allattamento e le difficoltà di essere una neomamma.

L'attrice, cantautrice, scrittrice, stilista e produttrice americana Hilary Duff parla apertamente delle sue difficoltà con l'allattamento, un argomento che la tocca ancora profondamente. Ospite del podcast del 25 febbraio 2026 "Call Her Daddy ", la star di "Lizzie McGuire" parla delle pressioni di essere una "neomamma testarda" con i suoi quattro figli.

Lotte intime con l'allattamento al seno

Hilary Duff, madre di Luca (13), Banks (7), Mae (4) e Townes (21 mesi), rivela che le sue esperienze di allattamento sono state segnate dalla frustrazione, in particolare con la più piccola, Townes. "Non prendeva peso, la allattavo senza sosta, eppure era la mia quarta figlia... Ero così ostinata a non integrare!", ha confidato al conduttore Alex Cooper. Descrive un viscerale senso di fallimento: "Vuoi essere tutto per tuo figlio, lo porti in grembo, lo partorisci... Eppure, non mi è sembrato naturale, a differenza di quello che si vede su Reels". Dopo una pausa di due settimane, Hilary Duff spiega di aver provato un immenso sollievo, nonostante il senso di colpa iniziale.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Hilary Duff (@hilaryduff)

Pressione sociale e personale

L'ex star Disney sottolinea questa pressione istintiva: "Siamo programmate per nutrire nostro figlio con il nostro corpo, mentre gli uomini hanno solo una cosa da fare". L'allattamento al seno con Luca è stato il più lungo; ogni figlio successivo è stato più complicato, finché non si è liberata dal giudizio. Hilary Duff aveva già condiviso queste difficoltà: nel 2021 con Mae, ha parlato della sua scarsa produzione di latte; nel 2019 con Banks, il passaggio all'allattamento artificiale le ha permesso di avere più tempo per la famiglia.

Una testimonianza liberatoria per le madri

Rompendo il tabù, Hilary Duff incoraggia le neomamme a non sentirsi in colpa per la realtà dell'allattamento al seno. Il suo messaggio, costante fin dai suoi parti in acqua di Mae e Townes, celebra tutte le forme di maternità come "avventure magiche e stimolanti" meritevoli di riconoscimento.

Attraverso i suoi post sui social media e nelle interviste, l'attrice sottolinea l'importanza di parlare apertamente del periodo post-partum: stanchezza estrema, sbalzi ormonali, dolore fisico, ma anche amore incondizionato e senso di empowerment. Ci ricorda che ogni esperienza è unica e che non esiste un unico modo "giusto" di essere madre. Condividendo momenti sinceri di allattamento, vulnerabilità e insicurezza, contribuisce a normalizzare realtà spesso taciute.

In definitiva, questo approccio schietto e disinvolto trova riscontro in milioni di madri, poiché Hilary Duff ci ricorda che tutte le forme di maternità, esclusive o miste, meritano rispetto e sostegno. Il suo messaggio sottolinea la necessità di sostegno, sia esso medico, familiare o comunitario, e sottolinea la solidarietà tra donne. Per lei, riconoscere le sfide non sminuisce la bellezza del percorso; al contrario, ci permette di abbracciarlo in tutta la sua verità. Pertanto, lungi dall'idealizzare la maternità, Hilary Duff offre una visione autentica: un percorso impegnativo, a volte estenuante, ma profondamente trasformativo, in cui ogni madre merita gentilezza, rispetto e ammirazione.