Serena Williams brilla in un raro video con la figlia, indossando un abito in maglia.

Anaëlle G.
Serena Williams ha recentemente condiviso un video su Instagram che mostra due outfit e un dolce momento con la figlia più piccola, Adira River (2 anni). Con la didascalia "Adoro questa stagione di maternità e ME!" , il post celebra la maternità e lo stile naturale.

Un elegante abito in maglia beige (e altro ancora)

La leggenda del tennis indossa per la prima volta un abito-maglione color sabbia con scollo a V, abbinato a lunghi capelli biondi, uno smokey eye scuro, ciglia finte, illuminante scintillante e labbra apparentemente nude. Un orologio scintillante, una collana delicata e orecchini di diamanti completano questo look casual-chic.

Completa il look un top corto azzurro cielo indossato come una camicia attillata in vita, jeans blu scuro a vita alta, décolleté color salmone fluo e gioielli unisex, tra cui un anello blu, mantenendo la stessa acconciatura e lo stesso trucco per uno stile street disinvolto.

Momento adorabile con Adira

Il momento clou: Adira appare mentre si lava i denti prima che Serena la prenda teneramente tra le braccia e le tolga lo spazzolino con un sorriso complice. La scena, semplice e autentica, cattura un momento quotidiano, lontano dai riflettori e dai trofei. Madre di due figlie con Alexis Ohanian – Olympia e Adira – Serena Williams incarna una maternità gioiosa e decisa, raramente vista sullo schermo. Tra risate, gesti spontanei e sguardi amorevoli, dimostra che oltre l'icona sportiva, c'è una madre presente e gentile, profondamente coinvolta in quei piccoli momenti che creano ricordi indimenticabili.

In definitiva, Serena Williams concilia sport di alto livello, moda e genitorialità con una naturalezza che ispira. Questo video cattura perfettamente la sua felice transizione verso una vita appagante dopo il tennis. Rimane un'icona assoluta, celebrata per la sua autentica vita familiare.

Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
