Con un look "naturale", Adriana Lima infiamma i social media

Léa Michel
@adrianalima/Instagram

Adriana Lima, modella brasiliana e famosa ambasciatrice del marchio Victoria's Secret, ha recentemente suscitato scalpore con un carosello di Instagram intitolato "Febbraio a Los Angeles", in cui posa avvolta in un asciugamano bianco sul suo letto.

Un post che semplifica le cose

Seduta su un letto a baldacchino con lenzuola immacolate, in una stanza dalla luce soffusa, Adriana Lima sembra sospesa in un momento di calma. Il suo sguardo, leggermente perso nella finestra, trasuda l'eleganza naturale che ha forgiato la sua leggenda in passerella. L'atmosfera è intima, quasi ovattata, lontana dal trambusto delle sfilate e dai flash dei fotografi.

La serie di nove foto cattura diverse sfaccettature della sua vita quotidiana a Los Angeles. Giocando con luci e ombre, condivide in particolare un selfie scattato in palestra, con i capelli raccolti in fretta. Questo contrasta nettamente con l'immagine estremamente curata che il pubblico associa spontaneamente all'ex modella di Victoria's Secret. Qui, non c'è alcuna messa in scena sofisticata: solo l'autenticità di un momento catturato spontaneamente. Questa semplicità mette in risalto una bellezza senza tempo, libera da ogni artificio. Vediamo una donna in pace, sicura di sé, che abbraccia pienamente la sua età e il suo percorso.

Sotto il post, i fan si sono riversati. I commenti sono piovuti: "un angelo", "divinamente bella", "ancora la regina". Decine di cuori rossi, GIF di scene di sfilate che ricordavano i suoi anni iconici e appelli entusiastici per altre "scaricate" di foto hanno completato quest'ondata di adorazione digitale. Tra nostalgia e rinnovata ammirazione, queste immagini testimoniano un legame immutato con il suo pubblico, un mix di fascino per l'icona e affetto genuino per la donna.

Un ritorno trionfale dopo Victoria's Secret

A 44 anni e madre di tre figli, Adriana Lima è una figura di spicco nel mondo della moda. Nel 2025 ha festeggiato un traguardo simbolico: il suo ventesimo Victoria's Secret Fashion Show, sfilando in passerella con ali dorate e argentate. Un'immagine potente, quasi mitica, che ci ricorda perché rimane associata all'estetica sgargiante e teatrale del brand. Questo nuovo post, condiviso da Los Angeles, amplifica quest'aura, radicandola in una realtà più personale.

In sintesi, la maggior parte delle reazioni celebra il carisma di Adriana Lima, confermandone lo status di leggenda vivente nonostante qualche critica sporadica, purtroppo inevitabile nell'era digitale. Adriana Lima dimostra così, ancora una volta, che l'eleganza non risiede solo nell'apparenza, ma anche nella capacità di muoversi con sicurezza e serenità nel frastuono mediatico.

Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
