La “pancia ormonale”: tra realtà corporea e pressione estetica

A differenza della "pancia da birra" negli uomini, che riflette un eccesso di birra, la "pancia ormonale" non è il risultato di uno stile di vita epicureo. Illustra il corpo di una donna che vive e talvolta subisce i capricci degli ormoni. Ancora poco compreso e spesso interpretato erroneamente come un segno di pigrizia, questo aumento di peso è al di fuori del nostro controllo. Per "curare" questa pancia ormonale, il rimedio migliore è l'amore per se stessi e, soprattutto, la comprensione di sé, anche se ciò significa sottoporsi a diete drastiche.

Pancia ormonale: capirla per accettarla meglio

Nelle riviste femminili più diffuse, gli articoli condannano duramente quell'ostinato rotolo di grasso annidato all'angolo della pancia, insinuando con delicatezza che sia indesiderato per la nostra silhouette. Affrontano il problema dalla prospettiva sbagliata, concentrandosi sull'aspetto piuttosto che sulla causa di questo rigonfiamento. Quando cerchi su Google " pancia ormonale", trovi principalmente consigli su come "sbarazzarsene" o esercizi per "aggiustarla", come se tutto il nostro fascino dipendesse da questo. Tutto questo grazie al triste mito della pancia piatta che ci perseguita da quando siamo abbastanza grandi da leggere.

Eppure, questa pancia ormonale, che si trova all'altezza dei fianchi e a volte trabocca dai jeans, non è né un difetto di natura né un segno di eccessi. Non si tratta semplicemente di "grasso in eccesso", ma di un messaggio silenzioso del corpo, a volte difficile da decifrare. Gli articoli perpetuano la nostra ignoranza e ci mantengono nella negazione, presentando le diete come l'unica soluzione.

Tuttavia, la pancia ormonale non risente minimamente di succhi detox e insalate dietetiche. A differenza della pancia post-pranzo che ci costringe a sbottonare i pantaloni, questa è fatta di grasso viscerale, il che significa che va oltre la mera estetica. Anche la posizione dell'utero gioca un ruolo nel riflesso e dà l'impressione di un rigonfiamento sotto l'ombelico. Poiché le lezioni di biologia hanno solo brevemente accennato agli ormoni femminili e al ciclo mestruale, è ora di colmare le lacune e porre fine a questa infinita battaglia sull'immagine corporea.

Ciò può causare grasso addominale ormonale

Durante il ciclo mestruale, la pancia cambia radicalmente, lasciandoci perplesse davanti allo specchio. Durante le mestruazioni, raddoppia di dimensioni e rimane tesa come un palloncino, mentre durante la fase follicolare si appiattisce di qualche centimetro. Questo è un fenomeno biologico. Tuttavia, una pancia ormonale costantemente visibile indica uno squilibrio interno che una sessione di cardio di due ore non è riuscita a risolvere. Il corpo non "immagazzina grasso a caso": spesso è una risposta biologica allo stress, alla stanchezza o alle naturali fluttuazioni ormonali.

Il ruolo del cortisolo (l'ormone dello stress)

Il cortisolo è uno dei principali responsabili. Quando lo stress diventa cronico (sovraccarico mentale, pressione, mancanza di sonno), il corpo entra in modalità sopravvivenza e immagazzina più energia sotto forma di grasso addominale. Questo è spesso accompagnato da voglie, stomaco più duro o più teso e stanchezza persistente. Un esercizio fisico troppo intenso o diete rigide possono peggiorare il problema, poiché aumentano anche lo stress interno.

Gestione dell'insulina e dello zucchero

L'insulina regola la glicemia. Se i pasti frequenti causano picchi glicemici (consumo frequente di zuccheri, spuntini, scarso apporto di proteine o fibre), i livelli di insulina rimangono alti, favorendo l'accumulo di grasso, soprattutto nella zona addominale. Pertanto, si può avere una pancia prominente anche senza essere sovrappeso.

Ormoni femminili in conflitto

Nelle donne, il ciclo mestruale, l'interruzione o l'inizio della contraccezione ormonale, la sindrome dell'ovaio policistico, l'endometriosi o la perimenopausa influenzano notevolmente la zona addominale. Le fluttuazioni degli estrogeni possono portare a ritenzione idrica e accumulo di grasso nella parte inferiore dell'addome. Bassi livelli di progesterone possono contribuire a gonfiore, rallentamento della digestione e sensazione di addome disteso.

La pancia ormonale dice ad alta voce ciò che il corpo sta vivendo silenziosamente

La pancia ormonale non è un peso o una palese ingiustizia fisica. Piuttosto, è un indicatore, un punto di analisi. Invece di cercare di eliminarla con metodi drastici, persino barbari, è meglio imparare prima a interpretarla e a comprenderne il linguaggio oltre la superficie. Questa pancia ormonale, ingiustamente demonizzata, è un segnale silenzioso, non una fonte di dolore. Ha bisogno di equilibrio, non di restrizioni.

Dimenticate le tisane "bruciagrassi" che vi fanno solo sentire in colpa e optate invece per piante medicinali che offrono reali benefici per il benessere ormonale. Il macerato di gemme di lampone, ad esempio, è molto utile per regolare gli estrogeni, mentre la melissa è efficace per combattere lo stress.

Il tuo corpo desidera gentilezza e affetto, non punizioni. Sta cercando di dirti qualcosa, ma la vocina dei comandi a volte ti impedisce di ascoltarlo. Il problema non sei tu; lo sono la società e i suoi innumerevoli dettami .