Una forma dell'orecchio "insolita" potrebbe avere un'origine sorprendente.

Corpo positivo
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : rawpixel.com / Magnific

E se quella piccola particolarità che magari non avete mai notato sul vostro orecchio raccontasse una storia vecchia di milioni di anni? Spesso discreta, del tutto innocua eppure affascinante, questa piccola protuberanza ha persino un nome. Potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo alle nostre caratteristiche fisiche.

Il "tubercolo di Darwin", quella piccola e intrigante protuberanza

Sul bordo superiore dell'orecchio, alcune persone presentano una piccola protuberanza, a volte leggermente appuntita. Questa caratteristica anatomica è chiamata tubercolo di Darwin. Situato sul bordo esterno dell'orecchio, di solito passa inosservato e non causa alcun fastidio. La sua presenza non è affatto rara, sebbene vari a seconda delle diverse popolazioni. Le ricerche stimano che interessi circa il 10,5% degli adulti spagnoli, quasi il 40% degli adulti indiani e fino al 58% degli scolari svedesi. In breve, si tratta semplicemente di una naturale variazione nella forma dell'orecchio.

Una piccola eredità dei nostri antenati più remoti

Ciò che rende questa caratteristica così affascinante è la sua presunta origine. Gli scienziati la considerano un "carattere atavico", ovvero una caratteristica ereditata dai nostri antenati più antichi. Questa piccola caratteristica corrisponderebbe alla punta appuntita ancora presente in diversi mammiferi e in alcuni primati, come il macaco. In queste specie, questa forma dell'orecchio facilita la cattura e l'orientamento dei suoni.

Fu Charles Darwin a rendere popolare questa caratteristica ne "L'origine dell'uomo", pubblicato nel 1871. La considerava un'ulteriore prova della nostra comune storia evolutiva con gli altri primati. All'epoca, questa piccola protuberanza veniva addirittura soprannominata "punta di Woolner", in omaggio allo scultore Thomas Woolner, uno dei primi a interessarsene.

Una trasmissione più complessa di quanto pensassimo

Per lungo tempo, i ricercatori hanno creduto che il tubercolo di Darwin fosse semplicemente trasmesso dai genitori ai figli attraverso un singolo gene dominante. Le conoscenze attuali raccontano una storia molto più complessa. La sua presenza dipende da diversi fattori, tra cui lo sviluppo embrionale, e non è legata esclusivamente alla genetica. Di conseguenza, due genitori che presentano questa piccola protuberanza possono benissimo avere un figlio che non la ha... e viceversa. Molte domande rimangono senza risposta.

Le nostre caratteristiche uniche sono ciò che rende la vita così ricca.

Il tubercolo di Darwin ci ricorda un aspetto fondamentale: non esiste un solo modo "normale" di avere le orecchie. Come la forma degli occhi, delle mani, del naso o dei capelli, ogni corpo ha le sue caratteristiche uniche. Questa piccola protuberanza non è né un difetto, né un'anomalia, né qualcosa da nascondere. È semplicemente una delle tante variazioni che esistono da persona a persona. È questa diversità che rende gli esseri umani unici e il mondo così ricco.

Quindi, se scoprite di avere questo famoso tubercolo di Darwin, consideratelo una curiosità anatomica e un sottile riferimento alla nostra lunga storia evolutiva. Dopotutto, le nostre differenze raccontano ciascuna una storia, e meritano di essere celebrate piuttosto che nascoste.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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