Integra la sua protesi alla gamba nei suoi look e rivoluziona i codici della moda.

Sebbene la disabilità raramente compaia sulle passerelle delle grandi sfilate di moda, non è incompatibile con l'arte della moda. Per la content creator @allysstar_, che ha subito l'amputazione di una gamba, non è un ostacolo allo stile, ma un invito a creare in modo diverso e a essere inventiva. Pertanto, la sua protesi non è semplicemente un dispositivo medico per l'equilibrio: è la pietra angolare del suo look, il fulcro dei suoi outfit.

Una protesi unica nel suo genere

La content creator @allysstar_ è una vera fonte d'ispirazione. Questa donna dallo stile impeccabile si veste come una modella da rivista e offre la sua personale interpretazione delle tendenze. Il suo account Instagram ti fa venire voglia di pinnare tutto. Non si limita a seguire hashtag che terminano con "core" o a copiare ciò che già esiste.

Nota per il suo look sobrio ma inconfondibile, riesce a creare outfit iconici anche con i capi più semplici. È una delle poche fortunate che può sfoggiare con disinvoltura qualsiasi look, persino i più casual. E la sua aura non è l'unica ragione di questo effetto "wow". Proprio come Lagerfeld ha reso iconici i suoi occhiali da sole scuri e Chanel ha fatto con il suo immancabile tweed, anche Alice, il suo vero nome, ha il suo accessorio distintivo. E in origine, le fu più imposto che scelto.

Con ogni outfit, indossa un indumento che non risponde né a una tendenza della moda né ai dettami di una rivista femminile, ma a un'esigenza fisica. Si tratta di una protesi, che non imita perfettamente l'aspetto di una gamba normale. Riflette la personalità libera e gioiosa di chi la indossa. È un superbo trompe l'oeil: una gamba finta ricoperta da un tatuaggio quasi totale, che sembra più reale della vita stessa. Un unico motivo che dona tutta l'estro che un outfit richiede.

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Quando moda e disabilità diventano una cosa sola

Sulle passerelle della Settimana della Moda, nelle gigantesche pubblicità urbane esposte per strada o all'interno delle riviste, la disabilità è sottorappresentata, se non del tutto invisibile. Ciò non sorprende, dato che l'industria della moda progetta i suoi capi basandosi su corpi "normodotati", privi di differenze fisiche e spesso modellati secondo modelli standard.

Tuttavia, pur non riuscendo sempre a concretizzare il suo impegno per l'inclusività , Alice dimostra che la disabilità è ben lungi dall'essere un ostacolo nella sua ricerca dello stile. La giovane donna, che trasmette resilienza in ogni post, mostra ciò che vorrebbe vedere più spesso alle sfilate di Victoria's Secret o alla Settimana della Moda.

Non nasconde la sua protesi sotto spessi strati di vestiti per mimetizzarsi e passare inosservata in pubblico. La mostra con orgoglio, come altri fanno con una borsa firmata o gioielli preziosi. La sua protesi, progettata su misura, è il suo marchio di fabbrica, il suo tocco di originalità, un linguaggio tutto suo. Perché no, la disabilità non è una parola tabù, né un limite all'espressione di sé.

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Una rappresentazione che conta

Negli ultimi 25 anni, la disabilità è stata presente in meno dell'1% degli annunci pubblicitari. A Hollywood, il 95% dei ruoli che prevedono una "disabilità" sono interpretati da attori senza disabilità. Secondo questi dati allarmanti, la disabilità sembra essere un ostacolo importante nella selezione degli attori.

Le persone colpite si sentono emarginate, dimenticate, ingiustamente messe sotto i riflettori. Attraverso i suoi video in stile "preparati con me" e i suoi contenuti introspettivi ma esteticamente gradevoli, Alice apre un mondo di possibilità in cui la disabilità viene discussa senza filtri né vergogna.

Icona di stile, ma anche portatrice di speranza e ottimismo, dimostra che le barriere sono perlopiù mentali. Non vede la sua disabilità come una perdita, ma come un'opportunità per rinnovarsi, reinventarsi e vivere i suoi abiti in modo diverso, con ancora più libertà e piacere.