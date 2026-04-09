A 61 anni, questa modella posa e afferma il suo corpo "reale", lontano dai filtri.

La modella e attrice ceco-svedese-americana Paulina Porizkova si è spesso espressa pubblicamente sul tema dell'immagine corporea e dell'invecchiamento. Attraverso numerosi post su Instagram, promuove un'immagine priva di filtri e ritocchi, invitando a ripensare gli standard di bellezza.

Una figura iconica della moda che celebra il trascorrere del tempo.

Paulina Porizkova si è affermata negli anni '80 come una delle figure di spicco del settore della moda. Ha posato per riviste internazionali e ha collaborato con diversi marchi rinomati. Oggi, utilizza regolarmente i social media per affrontare temi legati all'età, all'immagine corporea e alle aspettative che gravano sulle donne negli spazi pubblici. In diversi post, spiega il suo desiderio di "mostrare un'immagine più realistica dell'invecchiamento, senza ricorrere al fotoritocco digitale".

Rivendicare un'immagine senza filtri

Paulina Porizkova condivide regolarmente foto accompagnate da messaggi sull'accettazione di sé e sull'immagine corporea in relazione all'età. In un'intervista , spiega di voler mostrare una rappresentazione più autentica della bellezza, lontana dalle immagini idealizzate che si trovano spesso sui social media. Sottolinea in particolare l'importanza di separare l'aspetto fisico dal valore personale, evidenziando come i cambiamenti legati al tempo siano una parte naturale della vita. Secondo lei, le immagini non ritoccate contribuiscono a una rappresentazione più diversificata del corpo femminile.

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Invecchiamento e visibilità nell'industria della moda

Diverse personalità del settore della moda si sono recentemente espresse su come l'età possa influenzare la visibilità professionale. Paulina Porizkova sottolinea come le donne a volte debbano affrontare aspettative specifiche riguardo al loro aspetto, soprattutto in settori in cui l'immagine gioca un ruolo significativo.

In un articolo di opinione pubblicato su Vogue, la stilista discute la necessità di ampliare la rappresentanza per riflettere meglio la diversità dei percorsi professionali. Queste affermazioni si inseriscono in una più ampia evoluzione del settore, in cui alcuni marchi stanno integrando profili più diversificati nelle loro campagne.

Una dichiarazione che trova riscontro sui social media

I post di Paulina Porizkova generano regolarmente reazioni online, con molti utenti che esprimono interesse per immagini che considerano più realistiche. La questione dell'autenticità visiva è oggetto di dibattito sempre più acceso, soprattutto con la proliferazione di strumenti di fotoritocco e filtri digitali. Per alcuni osservatori, queste discussioni contribuiscono a stimolare una riflessione su come le immagini influenzino la percezione del corpo.

Alcuni utenti di internet, tuttavia, sottolineano che, data la sua esperienza come ex modella, Paulina Porizkova si conforma in parte agli standard estetici ampiamente riconosciuti, il che potrebbe portare a una comprensione più sfumata del suo messaggio. Sebbene i suoi commenti rimangano legittimi e contribuiscano ad aprire il dibattito – ogni donna ha il diritto di invecchiare e vivere con il proprio corpo come meglio crede – alcuni utenti di internet ritengono comunque che la sua esperienza goda di una maggiore forma di riconoscimento sociale rispetto a quella delle donne che non si conformano alle norme dominanti, in particolare le donne più anziane la cui forma del corpo si discosta dai canoni estetici tradizionali.

In definitiva, le discussioni sulla diversità corporea e sull'invecchiamento stanno acquisendo sempre maggiore importanza nei media e nella moda. La visibilità di modelle di diverse generazioni sta contribuendo a una graduale trasformazione degli standard estetici. Paulina Porizkova è tra coloro che promuovono una rappresentazione più ampia della bellezza, mostrando immagini non ritoccate.