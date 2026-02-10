Rende il suo neo peloso un messaggio forte.

I nei sono come opere d'arte, segni di identità. Sono tatuaggi naturali che imprimono il colore sulla pelle come acquerelli. I nei hanno forme e dimensioni diverse, e alcuni sono più discreti di altri. Il neo della content creator Keera Bageera non è "troppo evidente", ma crea l'illusione di un pizzetto sotto il mento. Invece di rasare questa chiazza di peli, ha deciso di evidenziarla.

Un neo diverso da qualsiasi altro

Non esistono due nei uguali. Ognuno è un'impronta unica, a volte simile a una mappa, a volte a un disegno di Rorschach. Nascosto sotto i vestiti, all'ombra di una maglietta o di un pantalone, o vistoso e prominente, un neo è un po' come il nostro marchio di fabbrica, la nostra firma personale. A volte si estende su parti visibili del corpo, a volte si nota con una carezza.

Quello del content creator indiano @keerabageera_ è quadridimensionale. Non si limita a colorare la pelle e a riempire le zone vuote del corpo; si estende oltre il mento, dicendo silenziosamente: "Sono qui". Gli utenti di Internet, che inizialmente pensavano si trattasse di un residuo di ciglia finte, continuavano a segnalarglielo come se non avesse uno specchio in cui specchiarsi.

Questo neo peloso, spuntato sotto la mascella e che si estende in un lungo ciuffo, cresce da oltre dieci anni, come un capello. Non è un neo punteggiato da qualche pelo, ma un più preciso lavoro genetico. Lungi dal cedere alla tentazione di radere e rifinire questa particolarità fisica del suo viso, ha deciso di esagerarne la presenza.

Un mucchio di pelliccia trasformato in un dettaglio stravagante

Per molto tempo, la giovane donna si è tagliata questa piccola ciocca di capelli per farla scomparire dal viso. La cultura pop ha rafforzato la sua scelta associando questa caratteristica fisica a megere solitarie o streghe trasandate. Sotto la pressione degli standard sociali, si è sottomessa a questo rituale estetico satanico per tutta l'adolescenza, finché non ha avuto una rivelazione. Ciò che un tempo considerava una vergogna, ora lo vede come un emblema, persino come un oggetto d'arte.

Ciò che prima tagliava con il dorso delle forbici, ora lo dipinge con la crema colorata e lo modella in un baffo setoso. Cura la sua voglia pelosa con la stessa tenerezza e amore dei suoi capelli ricci . In effetti, questa piccola ciocca di capelli è diventata un'estensione della sua personalità, una fonte di creatività. Per Halloween, ci annoda ciocche glitterate e, nella vita di tutti i giorni, sperimenta colori che non oserebbe mai indossare sui suoi capelli. Si applica un mascara bluastro e lo personalizza in base al suo umore.

Non ha bisogno di gioielli con questo dettaglio incorporato: varia look e stili dove altri ricorrono a creme depilatorie e al doloroso processo della ceretta. Se prima era in guerra con il suo neo peloso, ora la convivenza è più pacifica. Perché dopotutto, questo neo che le adorna il mento fa parte del suo DNA, è il suo emblema.

Gioca con il tuo riflesso invece di incolparlo

Ciò che la creatrice di contenuti ci insegna è semplice, eppure così difficile da mettere in pratica. Ci insegna a lasciar andare e ci mostra cosa significa veramente esprimere se stessi. Mentre le pressioni sociali inventano difetti dove c'è solo unicità, la creatrice di contenuti ci insegna ad amare ciò che la società ci costringe a odiare. Invece di lamentarsi del suo destino e cercare di essere qualcun altro, esalta ciò che già possiede.

Quel ciuffo di capelli che le si arriccia sotto il mento non è uno "spreco" come sostengono i suoi detrattori. È un dettaglio in più, un complemento stilistico, un tocco di anima. In un mondo in cui tutti i volti vengono imitati, lei preserva ciò che la rende unica.

Questo neo non è quindi fonte di insicurezza, ma un campo di espressione. Non è un semplice ciuffo di capelli, ma un bouquet a portata di mano.