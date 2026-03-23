Secondo alcuni psicologi, un dettaglio nella firma potrebbe rivelare una mancanza di fiducia in se stessi.

Fiducia in se stessi
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Tima Miroshnichenko / Pexels

Firmi senza pensarci, quasi automaticamente. Eppure, questo piccolo gesto quotidiano incuriosisce da anni alcuni specialisti. E se la tua firma rivelasse qualcosa in più su di te di quanto immagini?

La firma, molto più di un semplice scarabocchio

Ancor prima delle password e degli identificativi digitali, la firma era già una prova di identità. Ancora oggi accompagna transazioni importanti: contratti, documenti ufficiali, impegni. Per alcuni esperti , soprattutto in grafologia, è molto più di una semplice formalità.

Lo psichiatra e grafologo Jean-Charles Gille-Maisani l'ha descritta come una sorta di "ritratto condensato". In altre parole, potrebbe riflettere l'immagine che hai di te stesso... o quella che desideri proiettare. Anche se la tua grafia è influenzata da ciò che hai imparato a scuola, conserva un elemento molto personale. Ed è proprio questa unicità che interessa alcuni specialisti.

Questo piccolo dettaglio che attira l'attenzione

Tra gli elementi osservati, un gesto ricorre frequentemente: cancellare, barrare o premere con forza sulla propria firma. In pratica, questo può assumere diverse forme: una linea che attraversa il nome, una linea che lo ripassa sopra, o persino una firma parzialmente "schiacciata" da un tratto di penna.

Secondo alcuni grafologi , questo tipo di gesto potrebbe essere interpretato come una forma di moderazione simbolica. Come se, inconsciamente, si stesse riducendo la propria presenza sulla pagina. In alcune interpretazioni, ciò può essere associato a una tendenza a dubitare di sé stessi, a giudicarsi severamente o persino ad avere difficoltà ad affermarsi pienamente. Tuttavia, è bene precisare che questa è solo una delle tante interpretazioni possibili.

Dimensioni, stile… altri indizi esaminati attentamente

Il modo in cui firmi non si limita a questo singolo dettaglio. A volte vengono analizzate anche altre caratteristiche. Le dimensioni, ad esempio. Una firma molto grande è talvolta associata al desiderio di affermarsi o di prendere il proprio posto. Al contrario, una firma più discreta potrebbe suggerire una personalità più riservata.

Anche lo stile conta: leggibile o illeggibile, veloce o ordinato, semplice o altamente stilizzato. Ogni variazione dà adito a ipotesi… ma nessuna di queste è verità assoluta. Queste osservazioni vanno sempre prese con le pinze. Una firma può evolversi nel tempo, in base al proprio stato d'animo o persino alla velocità con cui si compila un documento.

Cosa dice davvero la scienza

È importante distinguere tra grafologia e psicologia scientifica. La grafologia offre interpretazioni della scrittura a mano, ma la sua affidabilità è ampiamente dibattuta. Ad oggi, la ricerca scientifica non ha dimostrato in modo definitivo che l'analisi della scrittura a mano possa portare a conclusioni affidabili sulla personalità. In altre parole, anche se alcune analisi possono sembrare pertinenti o suscitare in voi una certa empatia, non sostituiscono una valutazione psicologica basata su metodi validati.

La tua firma dovrebbe essere analizzata attentamente?

Osservare la propria firma può essere divertente, persino interessante per riflettere sul proprio rapporto con se stessi. Tuttavia, non c'è bisogno di considerarla un giudizio. Lo stile di scrittura può dipendere da molti fattori: abitudini consolidate fin dall'infanzia, la necessità di essere veloci, il contesto amministrativo o semplicemente una preferenza estetica. Il modo in cui si firma non ha nulla a che vedere con il proprio valore, la propria legittimità o la propria capacità di affermarsi.

In breve, per quanto la tua firma possa essere intrigante, rimane prima di tutto un gesto personale. Non definisce chi sei. E soprattutto, non dovrebbe mai essere usata per giudicare la tua autostima.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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