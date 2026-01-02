"Quest'anno scelgo me stesso": il proposito che sta spuntando ovunque nel 2026

Tre parole, una promessa e una boccata d'aria fresca per iniziare l'anno. Se avete curiosato sui social media all'inizio di gennaio 2026, vi sarete sicuramente imbattuti in questa frase. La frase "Quest'anno scelgo me stesso" è emersa come un mantra, condivisa da persone stanche di conformarsi, di passare in secondo piano o di adattarsi eccessivamente.

Risoluzioni che finalmente guardano dentro di sé

I buoni propositi per il nuovo anno sono da tempo sinonimo di controllo e performance. Il corpo doveva essere corretto, trasformato. Il calendario, riempito fino all'orlo. Il successo, misurato in numeri. Nel 2026, la tendenza si sta lentamente ma inesorabilmente invertendo. Gli impegni che prendi con te stesso stanno diventando più delicati, più consapevoli e, soprattutto, più rispettosi.

Scegliere se stessi significa, ad esempio, decidere di ascoltare il proprio corpo così com'è oggi, senza giudicarlo o cercare di punirlo. Significa adottare un atteggiamento body-positive, riconoscendo che il proprio valore non dipende né dalla propria figura né da una produttività costante. Significa anche accettare i propri limiti, sia fisici che emotivi, e comprendere che sono legittimi.

Dire "no" senza giustificarsi, prendere le distanze da storie estenuanti o dare alla salute mentale la stessa importanza che all'aspetto esteriore: questo è il nuovo volto dei buoni propositi per il nuovo anno.

Una dinamica amplificata dai social network

Questo desiderio di dare priorità a se stessi trova ampia eco online. Su Instagram, TikTok e X (ex Twitter), proliferano contenuti che riguardano limiti personali, segnali d'allarme nelle relazioni e comportamenti che non sono più tollerati. Troverete liste di "cosa non farei più per essere amato", storie di coraggiosi cambiamenti di carriera e testimonianze di persone che hanno iniziato una terapia.

Queste dichiarazioni pubbliche contribuiscono a normalizzare scelte a lungo percepite come radicali: lasciare un lavoro che priva di significato, prendere le distanze da una relazione tossica o rallentare senza sensi di colpa. Scegliere se stessi non significa schiacciare gli altri, ma costruire relazioni più equilibrate in cui ogni persona esiste pienamente.

Uno slogan che si traduce in azioni concrete.

Dietro questa frase ampiamente condivisa, raramente si nasconde un cambiamento radicale e improvviso. Scegliere se stessi spesso implica una serie di piccole decisioni. Potresti decidere di consultare un professionista per comprendere meglio i tuoi schemi emotivi. Ti concedi del tempo per te stesso, senza dover dare spiegazioni. Riconsideri il tuo rapporto con il lavoro, dando priorità al significato rispetto all'eccessivo impegno.

Questo approccio implica anche l'esame di alcune abitudini profondamente radicate: la costante ricerca di conferme, l'ignorare i segnali di stanchezza o un rapporto complicato con il proprio corpo e il cibo. In un approccio body-positive, non si tratta di controllare di più se stessi, ma di coltivare l'autocompassione in tutte le sue dimensioni.

La popolarità di "Quest'anno scelgo me stesso" nel 2026 rivela una svolta collettiva. Dopo anni passati a cercare di conformarmi, dimostrare il mio valore e rassicurare gli altri, molti stanno facendo un passo indietro. Non si cerca più l'approvazione esterna, ma l'allineamento interiore. Questo proposito non promette un "anno perfetto", promette qualcosa di meglio: un anno più rispettoso dei propri ritmi, del proprio corpo e della propria sensibilità. Un anno in cui si impara, forse per la prima volta, a vivere veramente all'altezza del proprio potenziale.