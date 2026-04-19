L'estate sta arrivando. Il mare luccica. E da qualche parte su quella spiaggia, una donna tiene la sua maglietta addosso. Non perché abbia freddo. Perché ha paura. Paura di come la vedranno gli altri. Paura del suo stesso riflesso. Paura di esistere in un corpo che le è stato insegnato a considerare inadeguato.

Se vi è mai capitato quel piccolo gesto esitante, quella maglietta che abbassate invece di togliervi, sappiate che non siete soli. Tutt'altro.

Un problema globale, non una debolezza personale.

I dati sono impressionanti e provengono da tutto il mondo. Secondo uno studio IFOP condotto per la rivista Flashs , il 67% delle donne afferma di non sentirsi a proprio agio in costume da bagno . Questa percentuale è addirittura aumentata negli ultimi dieci anni, dato che nel 2013 si attestava al 61%.

Negli Stati Uniti, un sondaggio condotto da Voda Swim nel 2025 ha rivelato che oltre il 95% delle donne si sente insicura in spiaggia .

E per quanto riguarda il resto del mondo? Nel 2024, Dove ha condotto il più grande studio mai realizzato da un marchio di bellezza: 33.000 persone intervistate in 20 paesi , dall'Argentina alla Cina, dal Regno Unito all'Arabia Saudita. Il risultato: 1 donna su 3 in tutto il mondo sarebbe disposta a sacrificare un intero anno della propria vita per raggiungere il corpo che considera "perfetto". Una su tre. Non si tratta più solo di una preoccupazione individuale. È un'epidemia silenziosa.

Da dove viene questa voce che dice "non tu"?

La risposta è chiara e non viene da te. Viene da decenni di rappresentazioni distorte. Secondo uno studio di Dove del 2024, le donne oggi si sentono meno sicure del proprio corpo rispetto a dieci anni fa , nonostante vent'anni di movimento per la body positivity. E i social media hanno una grande responsabilità: 1 donna su 3 si sente sotto pressione per cambiare il proprio aspetto a causa di ciò che vede online (anche quando sa che le immagini sono ritoccate o generate dall'intelligenza artificiale).

La psicologa clinica Phillippa Diedrichs, del Centro di Ricerca sull'Aspetto Fisico dell'Università del West of England, lo conferma: "Nonostante vent'anni di lavoro per ampliare le definizioni di bellezza, le donne si sentono meno sicure del proprio corpo rispetto a dieci anni fa".

Cosa raccomandano gli psicologi e cosa funziona davvero

Superare questo momento difficile non avviene dall'oggi al domani. Ma ecco cosa dicono gli esperti:

Rielabora il tuo dialogo interiore. Sostituisci " le mie cosce sono orribili" con "le mie gambe mi sostengono ogni giorno". La neutralità disinnesca la carica emotiva.

Riordinate la vostra vita digitale. Smettere di seguire gli account che vi fanno sentire inadeguati non è segno di debolezza. È una forma di igiene mentale. Gli studi dimostrano che ridurre il tempo trascorso sui social media migliora l'immagine corporea e diminuisce l'ansia.

Esponiti gradualmente. Una nuotata con gli amici, una spiaggia meno affollata, poi un po' alla volta. Ogni esposizione riuscita dimostra al tuo cervello che il pericolo immaginario non esiste.

La vera domanda

Quella maglietta che continui a indossare non protegge il tuo corpo. Protegge una ferita: la ferita di aver imparato, fin da bambino, che il tuo corpo doveva guadagnarsi il sole.

Non deve guadagnarselo. Gli spetta di diritto. Anche tu ne hai diritto .

Quest'estate, forse non fin dal primo giorno. Forse non senza una certa apprensione. Ma un giorno, quella maglietta resterà nella tua borsa. Non perché il tuo corpo sarà "perfetto". Ma perché avrai deciso che non deve esserlo.