“Odio cucinare”: cosa rivela in profondità

Per te, cucinare non è un passatempo piacevole; è un lavoro ingrato. Preferisci di gran lunga rilassarti piuttosto che stare in piedi in cucina. Quando hai ospiti, fai uno sforzo sovrumano per preparare i pasti, che ci vogliano 20 minuti o tre ore. È semplicemente una perdita di tempo. Se ti ritrovi a dire "Odio cucinare" ogni volta che indossi il grembiule, non è mancanza di volontà o pigrizia.

Un segno di forte stress interno

C'è chi si guadagna da vivere cucinando, e chi sospira al solo pensiero di prendere in mano una pentola o un cucchiaio di legno. Quando cucini, non fischietti una melodia allegra o ti dondoli a ritmo di musica come nei film; sospiri disperato. Sogni un robot in stile "Black Mirror" che ti liberi da questo compito ingrato e ponga fine alla domanda infinita : "Cosa c'è per cena?"

In effetti, vieni regolarmente criticata per la tua pigrizia culinaria, come se fossimo tutti nati con il talento culinario di Cyril Lignac. Mentre per alcuni cucinare è un'arte, per te è un difetto. E solo per questo motivo ti senti anormale. Perché odiare la cucina sembra così inaccettabile quando odiare il lavoro a maglia o lo yoga è perfettamente normale? Probabilmente perché avere abilità culinarie implica una certa indipendenza e uno stile di vita sano.

Preparare un pasto equilibrato, esteticamente gradevole e delizioso, mentre si devono gestire gli impegni e le preferenze alimentari di tutti, può rapidamente trasformarsi in un'attività stressante. Questa avversione non è semplicemente una questione di gusto; riflette una difficoltà a gestire lo stress associato alle responsabilità domestiche. Secondo gli psicologi , rifiutarsi di cucinare può essere un modo inconscio di proteggersi dall'ansia o dal sovraccarico mentale. Rifiutare questo compito diventa un segnale: il corpo e la mente dicono "basta" prima che l'attività generi frustrazione o un senso di fallimento.

Una questione di infanzia e apprendimento

Come probabilmente saprai, i bambini imparano per imitazione e copiano i comportamenti di chi li circonda. Se tua madre ti ha presentato un'immagine quasi commerciale di questo hobby, probabilmente ne hai conservato solo ricordi positivi. Al contrario, se l'hai vista brontolare per pentole e padelle e lamentarsi di dover cucinare a ogni pasto, è probabile che tu abbia ereditato la sua frustrazione e il suo timore di andare dietro al bancone.

Un'infanzia in cui cucinare era visto come un dovere, o un ambiente familiare in cui i pasti erano fonte di conflitti o giudizi, possono lasciare un segno profondo. Pertanto, una persona che odia cucinare non sta semplicemente esprimendo una preferenza attuale, ma potrebbe rivivere inconsciamente esperienze emotive del proprio passato. La cucina diventa quindi uno spazio simbolico, carico di aspettative e ricordi, piuttosto che un momento di piacere. Questo è particolarmente vero quando la cucina di famiglia è stata teatro di litigi, rimproveri o il punto di partenza di disturbi alimentari.

Il legame con la creatività e la perfezione

Odiare cucinare riflette anche un forte bisogno di autocontrollo. Perché cucinare comporta un elemento di rischio: non è sempre una scienza esatta. A volte le cose vanno male: la Tarte Tatin ne è un esempio lampante, eppure è diventata un classico di culto. Si ha paura di non ottenere il risultato fotogenico promesso nel ricettario, di usare troppo o troppo poco sale, di deludere le papille gustative. Si teme di fallire come se si stesse partecipando a un programma come "MasterChef". In definitiva, le opinioni degli altri rovinano il piacere.

Provare una ricetta, aggiustare i sapori, improvvisare con gli ingredienti... Se da un lato questo è stimolante per i grandi chef, dall'altro alcuni non amano questa libertà, non per mancanza di talento, ma perché sentono la pressione di dover essere perfetti. Un'avversione per la cucina può quindi riflettere un perfezionismo latente, la paura di sbagliare o di non essere all'altezza delle aspettative, reali o presunte.

Un rapporto delicato con se stessi

Cucinare per gli altri rappresenta un peso mentale colossale. In queste circostanze, hai le tue scuse. Non vuoi essere la domestica e occuparti del menu della settimana. Il che è comprensibile in un mondo che si muove a una velocità vertiginosa e dove il tempo è quasi un lusso. D'altra parte, cucinare solo per se stessi è diverso. Odiare cucinare, anche quando è per il proprio consumo, segnala un conflitto interiore. Fai fatica a dare priorità ai tuoi bisogni. Peggio ancora, ti senti in colpa quando dedichi del tempo a te stesso.

Preparare un pasto richiede cura di sé, anticipando i propri bisogni nutrizionali ed emotivi. In questo senso, dire "odio cucinare" può riflettere la nostra capacità di prenderci cura di noi stessi e trovare un equilibrio tra obblighi e piacere.

Per alcuni, cucinare è un rifugio dal caos, una preziosa attività meditativa dopo una lunga giornata. Per altri, è un confronto con traumi, paure, il tanfo persistente del tumulto interiore.