Sur le sable chaud, les complexes sont parfois brûlants. Les femmes dotées de rondeurs ne lâchent pas leur paréo et s’enveloppent fermement dans leur serviette. Elles sacrifient la baignade par crainte que les regards se posent trop longuement sur leur silhouette. La mannequin Tana Habibi, elle, fait ce que de nombreuses femmes plantureuses s’interdisent : elle attire le soleil sur ses courbes et se pavane à la plage dans des tenues qui laissent peu de place à l’imaginaire.

Des tenues de plage qui révèlent tout de son corps

Qui dit été, dit tenues légères et matière fluide en transparence. Dans les looks de bord de mer, il y a plus de peau que de tissus. Cependant, même par temps caniculaire, les femmes aux courbes affirmées plébiscitent une garde-robe obscure qui descend jusqu’aux coudes et qui ne délivre aucun indice sur la silhouette. Sur le front de mer, elles ne font qu’un avec leur serviette et ne montrent presque pas un centimètre de leur bikini. Leur drap de bain se mue en bouclier visuel et camoufle ce que la société juge « inacceptable ». Avec l’injonction du summer body, les corps voluptueux s’enferment sous les vêtements.

Si vous aussi vous avez l’impression que votre corps n’est pas assez bien pour se « montrer » ou se dévêtir en public, Tana Habibi, elle, va vous donner envie de faire tomber le paréo. Pendant la saison estivale, les corps se dévoilent et ceux qui affichent des bourrelets ou de la cellulite ne devraient pas faire exception ou suffoquer juste pour le « bien-être des yeux ». La mannequin aux cheveux texturés et à la peau caramélisée célèbre son corps à travers le tissu. Chacune de ses apparitions sous le soleil s’apparente à un défilé de mode audacieux. Elle ne cherche pas à se dissimuler derrière une bouée ou un sac en osier, elle fait tout pour rayonner.

Oubliez les paréos noués vulgairement dans le dos. Tana Habibi possède des basiques de plage bien plus élogieux et sophistiqués. Elle adore les vêtements avec des ouvertures ou des incisions stratégiques. Une jupe taille basse en crochet fendue sur la cuisse, un mini short bohème qui couvre à peine son bikini ou une micro robe à fleurs qui donne pleine vue sur son décolleté. Tana Habibi provoque un véritable tsunami dans la garde-robe estivale des femmes rondes.

Loin de se faire discrète, elle a un vestiaire de plage qui donnerait des sueurs froides à tous les grossophobes. Bretelles fines, robes ajourées, ensemble en voilage qui donne sur son ventre… l’ambassadrice de la marque FashionNova fait de l’ombre aux diktats de minceur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tana Habibi | Miami Curve Model (@queenofhabibiss)

Une confiance palpable sur le sable chaud

Qu’elle soit dans un ensemble tropical moulant qui ne tient qu’à un fil ou une robe près du corps coupée à l’emporte-pièce. Qu’elle soit à côté d’une piscine privative à Santorin ou sur une plage paradisiaque bondée. Tana Habibi fait comme si les autres n’existaient pas. La mannequin, qui fait de Miami Beach son plus beau terrain de jeu et son meilleur podium, ose toutes les fantaisies. Elle s’autorise ce que de nombreuses femmes de sa taille s’interdisent chaque été.

Avec son style à la fois féérique et vintage, elle ne repousse pas les regards, elle les attire comme des aimants et éblouit tout le monde sur son passage. Il faut dire que Tana Habibi a l’habitude d’être exposée et de marcher la tête haute. Elle a déjà défilé pour la marque Elomi lors de la Miami Swim Week et pour Lascana. Lorsqu’elle écume le catwalk, elle n’a presque rien sur le dos, juste ce qu’il faut pour couvrir les parties intimes. D’où cette confiance rafraîchissante.

Après tout, nul besoin d’avoir un corps en sablier, des hanches affûtées et des jambes qui avancent sans se toucher pour porter un ensemble de plage vaporeux ou une robe dans l’esprit « filet de pêche ». Il n y a pas une silhouette plus légitime qu’une autre pour enfiler des tenues aérées sous 40°C.

Des maillots de bain sulfureux qui en imposent

Certes, les tenues de plage de Tana Habibi sont bien trop soignées et luxueuses pour finir en boule dans un panier mouillé. Mais elles donnent déjà un bel aperçu de ce qui se cache en dessous. Tana Habibi n’est pas du genre à les garder éternellement sur ses courbes. Elle s’en déleste aussi pour laisser apparaître des bikinis échancrés qui font décoller la température.

Adepte des maillots de bain deux pièces, elle sait ce qui lui va. Haut bustier surmonté de bijoux, ensemble parsemé de cerises ou de fleurs rétro mais aussi bikini ponctué de coquillages ornementaux, Tana Habibi fait toujours trempette avec style. Loin de plébisciter des modèles ultra emboîtants qui emprisonnent la poitrine ou de culottes taille haute qui ont un effet gainant, elle s’approprie des bikinis qui laissent vraiment libre court à son anatomie.

Sous l’impulsion de Tana Habibi, une vague de liberté va déferler sur votre valise d’été. Plus question d’embarquer uniquement des vêtements « discrets ». Il est temps d’apporter un peu de piquant à vos tenues de plage. PS : pour avoir un summer body, il faut juste avoir un corps en été. Rien de plus.