Il modo in cui impugni le posate può rivelare molto sulla tua personalità.

Forse avrete già visto questo tipo di test: il modo in cui impugnate la forchetta o il coltello rivelerebbe presumibilmente aspetti nascosti della vostra personalità. L'idea è divertente, ma si basa davvero su qualcosa di concreto?

Una teoria che sta generando molte discussioni

I test della personalità basati sulle nostre abitudini quotidiane godono di enorme popolarità. Dopo il modo in cui dormiamo, camminiamo o persino incrociamo le braccia , ora è il modo in cui teniamo le posate a dover rivelare chi siamo. Secondo queste interpretazioni, ogni gesto avrebbe un significato ben preciso. Tuttavia, queste affermazioni raramente si basano su prove scientifiche. Il loro fascino risiede principalmente nell'illusione che i piccoli dettagli della nostra vita quotidiana raccontino qualcosa di noi.

È importante ricordare che le nostre maniere a tavola variano enormemente a seconda del paese e delle tradizioni. Ad esempio, alcune persone tengono la forchetta nella mano sinistra per tutta la durata del pasto, mentre altre cambiano mano tra un boccone e l'altro. Queste differenze sono principalmente culturali e non riflettono un particolare temperamento.

Ciò che la scienza ha effettivamente osservato

Ad oggi, nessuno studio serio ha dimostrato un legame tra il modo in cui si impugnano le posate e la personalità. In parole semplici, il modo in cui si taglia un pezzo di carne o si porta un boccone alla bocca non dice nulla sulla creatività, l'organizzazione o l'estroversione. Queste abitudini sono spiegate molto più dall'educazione, dall'apprendimento o dalle norme culturali che da caratteristiche psicologiche. In altre parole, questi cosiddetti test sono principalmente a scopo di intrattenimento. Possono strappare un sorriso, ma non dovrebbero essere considerati un'analisi affidabile della personalità.

Cosa influenza realmente l'immagine che proiettiamo?

Sebbene non ci sia un legame diretto tra le posate che usiamo e la nostra personalità, la psicologia sociale dimostra che ci formiamo un'opinione molto rapidamente sulle persone che incontriamo. I ricercatori definiscono questo fenomeno "thin slicing", ovvero la capacità di farsi un'idea in pochi secondi, a partire da una prima impressione. La nostra postura, lo sguardo, il modo di interagire con gli altri e la nostra disinvoltura generale contribuiscono a questa percezione.

A tavola, non è la posizione precisa della forchetta a contare, ma l'atteggiamento generale. Una persona attenta agli altri, rilassata o rispettosa della conversazione può, ad esempio, essere percepita come più cordiale o affidabile. Tuttavia, questa rimane un'impressione, non una verità assoluta sulla sua personalità.

E se smettessimo di interpretare tutto?

Con così tanti test che spuntano fuori su ogni minima cosa che facciamo, si potrebbe iniziare a pensare che tutto ciò che facciamo riveli qualcosa sulla nostra personalità. Ma il fatto che impugniate un coltello in un certo modo non significa che riveli chi siete. Potete semplicemente impugnare le posate nel modo in cui vi sentite più a vostro agio.

Non esiste un modo "giusto" o "sbagliato" di farlo, purché sia adatto a te e rispetti le usanze del tuo contesto. Dopotutto, ognuno sviluppa le proprie abitudini nel corso degli anni, spesso senza nemmeno rendersene conto. Queste abitudini raccontano più una storia di pratica, educazione o preferenze che un ritratto psicologico.

In definitiva, non c'è bisogno di cercare significati nascosti dietro ogni gesto. La tua personalità non è definita da come tieni una forchetta. Quindi, la prossima volta che ti siedi a tavola, dimentica le interpretazioni preconcette: la cosa più importante è godersi il momento, a modo proprio.