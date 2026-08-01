Si ritiene che alcuni ritmi del sonno siano collegati a specifici tratti della personalità.

E se la tua posizione preferita per dormire rivelasse qualcosa in più sulla tua personalità? Un famoso studio britannico ha cercato di stabilire un collegamento tra alcune abitudini notturne e diversi tratti caratteriali. Una teoria intrigante, tanto divertente quanto stimolante... a patto di non prenderla come verità assoluta.

Sei modi di dormire, sei ritratti

Nel 2003, il professor Chris Idzikowski, specialista del sonno nel Regno Unito, ha studiato le abitudini di circa 1.000 persone. Il suo obiettivo era osservare se determinate posizioni durante il sonno fossero più comuni tra persone con profili di personalità simili. La posizione più comune, nota come posizione fetale, prevede di dormire su un fianco con le gambe piegate. Secondo questo studio , le persone che assumono questa posizione a volte danno un'impressione di forza, pur nascondendo una grande sensibilità. Tendono inoltre ad essere riservate nei primi incontri, per poi sentirsi più a loro agio con il tempo.

Un'altra posizione classica è quella del tronco, sdraiati su un fianco con le braccia lungo i fianchi. Questa posizione è associata a persone socievoli, spontanee e accomodanti, che si fidano facilmente. La posizione dell'aspirante, anch'essa sdraiata su un fianco ma con le braccia distese in avanti, descrive persone aperte agli altri ma al contempo prudenti. Si prendono il loro tempo prima di prendere decisioni, ma poi le sostengono pienamente.

E se la tua posizione rivelasse qualcosa di più?

Si dice che le persone che dormono sulla schiena nella posizione del soldato, con le braccia lungo i fianchi, siano piuttosto discrete, organizzate ed esigenti con se stesse e con gli altri. Anche la posizione a stella marina, con le braccia sollevate vicino al cuscino, è associata a persone attente e disponibili, che preferiscono ascoltare piuttosto che essere al centro dell'attenzione.

Infine, la posizione a caduta libera, sdraiati a pancia in giù con le braccia intorno al cuscino, corrisponderebbe a personalità estroverse a proprio agio nelle situazioni sociali. Dietro questa apparente sicurezza, tuttavia, si celerebbe una certa sensibilità a commenti o critiche.

Una teoria divertente... ma ben lungi dall'essere una scienza esatta.

Prima di trarre conclusioni sulla tua personalità, è meglio fare un passo indietro. Questa teoria si basa principalmente su sondaggi auto-compilati e non è stata confermata da solide ricerche scientifiche. Ad oggi, non c'è consenso sul fatto che le tue abitudini del sonno riflettano realmente il tuo carattere.

Un altro punto importante: poche persone rimangono nella stessa posizione per tutta la notte. Durante il sonno cambiamo naturalmente posizione diverse volte, il che rende difficile classificarle in un unico profilo.

In definitiva, questi ritratti sono principalmente un modo giocoso per osservare le nostre abitudini. Se vi riconoscete in una di queste descrizioni, sentitevi liberi di considerarla un'allusione scherzosa. È perfettamente possibile dormire a pancia in giù, sulla schiena o su un fianco... semplicemente perché è la posizione in cui vi sentite più a vostro agio, senza che ciò riveli nulla della vostra personalità.