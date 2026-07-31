Il modo in cui incrociamo le braccia è davvero insignificante?

Probabilmente incrociate le braccia diverse volte al giorno senza nemmeno pensarci. Eppure, questo gesto quotidiano viene spesso interpretato come segno di chiusura o atteggiamento difensivo. In realtà, la questione è molto più complessa: secondo gli psicologi, il significato di questa postura dipende principalmente dal contesto… e può persino rivelare una qualità inaspettata.

Braccia incrociate, un cliché che è difficile da sradicare.

Nell'immaginario collettivo, incrociare le braccia è visto come un gesto che erige una barriera tra sé e gli altri. Questa postura è spesso associata a diffidenza, disaccordo o mancanza di apertura. Alcune osservazioni sembrano effettivamente confermare questa interpretazione. Le persone più riservate tendono ad adottare questo gesto più frequentemente, soprattutto quando si sentono a disagio o si trovano in una situazione imbarazzante.

Tuttavia, ridurre questa postura a un semplice segno di distacco sarebbe un errore. Potreste altrettanto facilmente incrociare le braccia perché avete freddo, perché questa posizione è comoda o perché vi infonde una sensazione di calma. Gli esperti la definiscono addirittura una forma di auto-conforto, paragonabile a un "abbraccio a se stessi".

Un atteggiamento che potrebbe rafforzare la tua perseveranza

Uno studio del 2008 condotto dai ricercatori Ron Friedman e Andrew Elliot dell'Università di Rochester ha rivelato un effetto sorprendente. Nel loro esperimento, ai partecipanti è stato chiesto di risolvere un enigma volutamente impossibile. Coloro che tenevano le braccia incrociate hanno continuato a cercare molto più a lungo prima di arrendersi rispetto a coloro che tenevano le braccia rilassate.

I ricercatori hanno poi replicato l'esperimento con dei puzzle risolvibili. Il risultato: i partecipanti con le braccia incrociate hanno ottenuto risultati migliori, non perché fossero più intelligenti, ma perché perseveravano di più. La scoperta più sorprendente? I volontari non erano consapevoli che la loro postura stesse influenzando il loro comportamento. Secondo gli autori dello studio, incrociare le braccia potrebbe attivare inconsciamente associazioni legate alla determinazione e alla tenacia, incoraggiando così un maggiore impegno di fronte a una sfida.

Dipende tutto dalla situazione

Dovremmo quindi abbandonare l'idea che le braccia incrociate trasmettano un atteggiamento chiuso? Non del tutto. In una conversazione, questa postura può effettivamente riflettere il desiderio di prendere le distanze, un disaccordo o la volontà di preservare il proprio spazio personale. Quando una persona è concentrata su un compito o sta pensando da sola, lo stesso gesto può semplicemente favorire la concentrazione o il coinvolgimento.

Gli esperti sottolineano inoltre che il linguaggio del corpo non si limita mai a un singolo movimento. Espressioni facciali, sguardo, voce e postura generale forniscono indizi molto più affidabili del solo incrociare le braccia. Inoltre, le differenze culturali giocano un ruolo cruciale: un gesto può essere percepito in modo molto diverso a seconda del paese e delle norme sociali.

In definitiva, incrociare le braccia non è né un segno automatico di atteggiamento difensivo né una prova infallibile di sicurezza di sé. Questa postura può trasmettere freddezza, sicurezza, bisogno di rassicurazione, forte concentrazione o persino maggiore perseveranza di fronte a una sfida. Prima di trarre conclusioni sull'atteggiamento di qualcuno, è meglio osservarne il comportamento nel suo complesso. Perché, quando si tratta di linguaggio del corpo, un singolo gesto raramente racconta tutta la storia.