Secondo uno studio, la postura potrebbe rivelare molto sulla personalità.

E se il modo in cui ci posizioniamo rivelasse il nostro carattere? I ricercatori hanno evidenziato forti legami tra postura e tratti della personalità, dopo aver analizzato 100 persone divise in quattro principali tipologie posturali.

Gli estroversi stanno in piedi, gli introversi si ritirano

Il 96% delle persone con quella che è considerata una postura ideale (schiena dritta, bacino allineato) e l'83% di quelle con cifosi-lordosi (curva lombare accentuata) appaiono estroverse. Questi profili spesso proiettano un'immagine di sicurezza, con un bacino leggermente avanzato e una lordosi naturale, una postura spesso associata alla sicurezza di sé.

Al contrario, i profili con schiena inarcata (bacino inclinato all'indietro) e con schiena piatta sono più comuni nelle personalità introverse, riflettendo una postura del corpo più chiusa.

Il bacino, possibile indicatore di assicurazione

Nelle personalità estroverse, il bacino rimane spesso eretto o leggermente inclinato in avanti, il che accentua la curvatura lombare e conferisce un'impressione di energia. Le personalità più introverse adottano più spesso una postura chiusa: muscoli addominali contratti, spalle curve, testa protesa in avanti, una configurazione che può favorire la tensione della schiena o del collo nel tempo. Mantenere una postura innaturale per periodi prolungati richiede un maggiore sforzo muscolare, il che può spiegare alcuni dolori ricorrenti.

L'effetto delle "pose di potere"

Alcune ricerche suggeriscono che mantenere una postura dominante – petto aperto, braccia tese – per alcuni minuti può alterare temporaneamente alcuni marcatori ormonali, con un aumento del testosterone e una diminuzione del cortisolo, l'ormone dello stress. Questa postura è talvolta associata a una maggiore sicurezza e a una maggiore iniziativa.

Al contrario, una postura chiusa tende a rafforzare sentimenti di ansia o inibizione.

Anche lo stress e le emozioni influenzano la postura

La postura del corpo riflette spesso lo stato emotivo. Spalle aperte e schiena dritta sono spesso associate a sicurezza, mentre spalle curve possono trasmettere maggiore riservatezza o timidezza.

Lo stress cronico può anche aggravare una cattiva postura e creare un circolo vizioso difficile da interrompere: la contrazione muscolare provoca dolore, questo dolore altera la postura e questa postura degradata può a sua volta influenzare la percezione di sé.

Per alcune persone estroverse, adottare una postura eretta può aumentare l'autostima, l'umore e i livelli di energia. Per gli individui più introversi, tuttavia, mantenere una postura troppo forzata può portare ad affaticamento muscolare o disagio posturale.

In sintesi, una postura aperta e sicura è spesso associata a reazioni fisiologiche legate alla sicurezza e all'energia, mentre una postura chiusa mantiene più facilmente il corpo in uno stato di contrazione muscolare, a volte fonte di tensione o dolore.