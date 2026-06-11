Criticata per aver portato i suoi figli a fare escursioni al freddo, questa madre difende la sua scelta.

Portare i bambini a passeggio al freddo, ben coperti, non è un'immagine universalmente apprezzata sui social media. Eppure, per Hailey Terry, madre di tre figli con quasi un milione di follower, queste escursioni all'aria aperta sono molto più di un semplice passatempo. Di fronte alle critiche, promuove uno stile genitoriale incentrato sull'avventura, l'indipendenza e il divertimento condiviso.

Una storia d'amore con la natura

Ben prima di diventare madre, Hailey Terry aveva già un forte legame con la natura. Originaria di Las Vegas, è cresciuta circondata da campeggi ed escursioni organizzate da sua madre. Da adolescente, ha scoperto la gioia del trekking durante una spedizione nello Utah. Questa esperienza formativa ha alimentato la sua passione per le attività all'aria aperta nel corso degli anni. Oggi, desidera trasmettere ai suoi figli la stessa curiosità per il mondo che li circonda e la semplice gioia di una giornata trascorsa nella natura.

Quando l'escursionismo diventa una boccata d'aria fresca

L'arrivo del suo primo figlio, Kirk, nel 2019, le ha sconvolto la vita. Poche settimane dopo la sua nascita, suo marito è stato inviato in missione all'estero. Poi è arrivato il Covid-19 a imporre le sue restrizioni. Isolata e alla ricerca di un equilibrio, Hailey si è rifiutata di trascorrere le sue giornate confinata tra quattro mura.

Incoraggiata dalla madre, si è avventurata per la prima volta fuori con il suo bambino nel marsupio. L'esperienza è stata una rivelazione. Camminare, respirare, muoversi: ha riscoperto quel senso di libertà di cui aveva bisogno in questa nuova fase della sua vita. Da allora, le avventure in famiglia sono diventate il cuore del suo mondo online.

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Scelte controverse

Man mano che la sua comunità cresce, le critiche si intensificano. Alcuni ritengono irresponsabile portare bambini piccoli a fare escursioni con il freddo. Hailey Terry, tuttavia, non si scompone. A suo avviso, la nostra società a volte dà così tanta priorità al comfort da trascurare i benefici di esperienze più impegnative.

Per questa madre, affrontare condizioni meteorologiche non ideali, in ambienti adatti, permette ai bambini di sviluppare autostima e capacità di adattamento. Lungi dall'idea di una performance a tutti i costi, ella difende soprattutto il principio secondo cui i bambini sono spesso più capaci di quanto immaginiamo, quando i loro bisogni e i loro ritmi vengono rispettati.

Un'organizzazione pensata per il loro benessere

Dietro le foto suggestive si cela una preparazione rigorosa. Ogni escursione è pianificata con cura per garantire la sicurezza di tutta la famiglia: abbigliamento adeguato, attrezzatura idonea e costante vigilanza sono elementi imprescindibili.

Soprattutto, Hailey sottolinea un punto cruciale: i suoi figli non vengono mai forzati. Se subentrano stanchezza, freddo o il desiderio di tornare a casa, l'escursione viene interrotta senza esitazione. L'obiettivo non è battere record o impressionare qualcuno. Si tratta principalmente di condividere momenti speciali, creare ricordi comuni e coltivare l'amore per la scoperta.

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Scegliendo di portare i suoi figli a esplorare i sentieri, anche quando le temperature si abbassano, Hailey Terry promuove un approccio che certamente suscita dibattito. Per lei, queste esperienze contribuiscono a formare bambini sicuri di sé, curiosi e a proprio agio nell'ambiente circostante. E mentre i suoi metodi continuano ad alimentare discussioni, questa madre rimane fedele alle sue convinzioni: le avventure più belle non sono sempre le più comode, ma possono creare ricordi preziosi che durano per sempre.