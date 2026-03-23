Durante la gravidanza, ha fotografato i cambiamenti del suo ventre nell'arco di otto mesi.

Amanda Macari (@macarimanda), in dolce attesa, ha immortalato in bianco e nero gli otto mesi della crescita del suo pancione, in una commovente serie di foto vista da migliaia di persone su Instagram.

Una serie di fotografie intime e poetiche

L'influencer brasiliana Amanda Macari (@macariamanda) ha condiviso una serie di 16 ritratti in bianco e nero che documentano la sua gravidanza mese per mese. Le due file si alternano tra viste di profilo e frontali: all'inizio, un pancione appena accennato in jeans skinny; con il passare dei mesi, cresce generosamente fino all'ottavo mese, ancora accentuato da un semplice reggiseno e jeans. Questi scatti minimalisti catturano la morbidezza delle sue curve, le sue mani protettive e una palpabile serenità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amanda Macari (@macarimanda)

Un profondo messaggio spirituale

La didascalia, in portoghese, risuona come una preghiera: "9 mesi nella tua casa preferita 🤰💗". Poi cita il Salmo 139:13-16: "Tu hai formato il mio intimo e mi hai intessuto nel grembo di mia madre. [...] I tuoi occhi hanno visto il mio bambino non ancora nato; tutti i miei giorni erano scritti nel tuo libro". Un testo biblico che celebra la vita prenatale come una creazione divina, piena di meraviglia e predestinazione.

Una commovente celebrazione della maternità.

Questo post su Instagram è toccante nella sua semplicità e fede: niente filtri o eccessi, solo l'intima trasformazione del corpo in una "casa" per il bambino. I commenti si susseguono, da parte di future mamme commosse che condividono le proprie storie. Con hashtag come #gravidasnotiktok, il post crea un legame con una comunità brasiliana in cui la gravidanza è vissuta come un miracolo quotidiano.

Le fotografie di Amanda Macari trascendono il semplice confronto prima/dopo, diventando una meditazione poetica e spirituale sulla creazione della vita. Una toccante testimonianza che evoca la sacra bellezza dei nove mesi di gestazione.