Durante la gravidanza, ha fotografato i cambiamenti del suo ventre nell'arco di otto mesi.

Genitorialità
Anaëlle G.
@macariamanda / Instagram

Amanda Macari (@macarimanda), in dolce attesa, ha immortalato in bianco e nero gli otto mesi della crescita del suo pancione, in una commovente serie di foto vista da migliaia di persone su Instagram.

Una serie di fotografie intime e poetiche

L'influencer brasiliana Amanda Macari (@macariamanda) ha condiviso una serie di 16 ritratti in bianco e nero che documentano la sua gravidanza mese per mese. Le due file si alternano tra viste di profilo e frontali: all'inizio, un pancione appena accennato in jeans skinny; con il passare dei mesi, cresce generosamente fino all'ottavo mese, ancora accentuato da un semplice reggiseno e jeans. Questi scatti minimalisti catturano la morbidezza delle sue curve, le sue mani protettive e una palpabile serenità.

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Un post condiviso da Amanda Macari (@macarimanda)

Un profondo messaggio spirituale

La didascalia, in portoghese, risuona come una preghiera: "9 mesi nella tua casa preferita 🤰💗". Poi cita il Salmo 139:13-16: "Tu hai formato il mio intimo e mi hai intessuto nel grembo di mia madre. [...] I tuoi occhi hanno visto il mio bambino non ancora nato; tutti i miei giorni erano scritti nel tuo libro". Un testo biblico che celebra la vita prenatale come una creazione divina, piena di meraviglia e predestinazione.

Una commovente celebrazione della maternità.

Questo post su Instagram è toccante nella sua semplicità e fede: niente filtri o eccessi, solo l'intima trasformazione del corpo in una "casa" per il bambino. I commenti si susseguono, da parte di future mamme commosse che condividono le proprie storie. Con hashtag come #gravidasnotiktok, il post crea un legame con una comunità brasiliana in cui la gravidanza è vissuta come un miracolo quotidiano.

Le fotografie di Amanda Macari trascendono il semplice confronto prima/dopo, diventando una meditazione poetica e spirituale sulla creazione della vita. Una toccante testimonianza che evoca la sacra bellezza dei nove mesi di gestazione.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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