Nelle donne, un infarto non sempre si manifesta come ci si immagina.

Benessere
Léa Michel
Nelle donne, un infarto spesso non assomiglia all'immagine stereotipata di un dolore toracico improvviso che provoca il collasso, come spesso accade negli uomini.

Sintomi sottili e fuorvianti

I sintomi cardiaci nelle donne sono generalmente più lievi e graduali, il che li rende difficili da riconoscere immediatamente. Invece di un dolore intenso e localizzato al centro del torace, molte persone descrivono un semplice fastidio o senso di costrizione al petto, a volte percepito come pesantezza, bruciore o persino un semplice disturbo digestivo. Questa sensazione può irradiarsi alla schiena (soprattutto tra le scapole), alla mandibola, al collo, alle spalle o alle braccia, senza mai essere percepita come "cardiaca".

Un'improvvisa mancanza di respiro, anche a riposo, è un segno comune, così come una stanchezza opprimente e inspiegabile che può precedere l'episodio di diversi giorni o settimane. A ciò si aggiungono nausea, vomito, sudori freddi, vertigini o ansia improvvisa: questi segnali, spesso liquidati come stress, indigestione o semplicemente un "periodo difficile", colpiscono in particolar modo le donne e spesso ritardano la ricerca di assistenza medica.

Perché questa differenza?

Gli infarti nelle donne spesso coinvolgono arterie coronarie più sottili e lesioni specifiche (come spasmi o erosioni), con conseguenti sintomi meno "esplosivi". Inoltre, fattori di rischio come diabete, fumo e ipertensione svolgono un ruolo diverso nelle donne e i trattamenti preventivi sono talvolta sottostimati a causa di questa scarsa consapevolezza. Il risultato è una diagnosi tardiva e una maggiore mortalità in fase acuta (fino al 20-30% in più nelle donne sotto i 65 anni, secondo alcuni studi).

Lo studio che fa luce sul dibattito

Un'importante meta-analisi condotta dall'University Medical Center di Utrecht (Paesi Bassi), che ha raccolto 27 studi longitudinali che coprono un arco temporale ventennale e hanno coinvolto migliaia di pazienti, dimostra che i sintomi sono generalmente simili tra uomini e donne, ma che alcuni sono significativamente più frequenti nelle donne. Tra questi, la mancanza di respiro (osservata nel 50-60% delle donne contro il 40% degli uomini), la nausea/vomito (fino al 40% contro il 25%) e il dolore alla schiena o addominale. Pubblicata nel 2020 e ampiamente citata da allora, questa revisione sottolinea la necessità di un'educazione mirata per evitare falsi negativi.

Altre ricerche, come quella dell'American Heart Association , corroborano questi risultati evidenziando che il 40% delle donne non avverte il classico dolore al petto durante un infarto, rispetto al 20% degli uomini.

Segnali di avvertimento che non dovresti mai ignorare

Di fronte a questi pericoli, le autorità sanitarie stanno ribadendo un messaggio chiaro: chiamare immediatamente il 15 se una donna avverte un fastidio toracico persistente (che dura più di 5 minuti), improvvisa mancanza di respiro, insolito dolore irradiato (schiena, mascella, braccio sinistro o destro), sudori freddi, estrema stanchezza o una sensazione generale di malessere. Anche in assenza di dolore evidente, la combinazione di diversi segnali richiede attenzione immediata.

Un controllo rassicurante è meglio di un infarto non segnalato: ogni ora di ritardo raddoppia il rischio di complicazioni gravi. Le donne in menopausa o con una storia familiare di infarti dovrebbero essere particolarmente vigili.

Al di là della crisi immediata, adottare uno stile di vita protettivo – attività fisica regolare, una dieta equilibrata, gestione dello stress e astensione dal fumo – riduce drasticamente i rischi. Lo screening precoce (ECG, ecocardiografia) nelle popolazioni a rischio è fondamentale, poiché la prevenzione salva più vite degli interventi di emergenza.

