Questi consigli "sporchi" che tutte le donne trarrebbero beneficio dal conoscere

Questi sono consigli che vanno contro i rigidi standard di bellezza e contraddicono tutto ciò che pensavamo di sapere sull'igiene femminile. Raramente sentiti dalle nostre madri, farebbero venire l'orticaria alle "ragazze pulite" online. Fin da piccole, ci insegnano come truccarci, rimuovere i peli superflui e vestirci in modo adeguato. Ci insegnano a "essere pulite", a "profumare di rose" in ogni momento, ma dimentichiamo il vero nocciolo della questione.

Non preoccuparti se a fine giornata trovi la biancheria intima macchiata

Sono parole che fanno stare bene e rassicurano. Questi consigli, spesso considerati "sporchi" e che nessuno osa pronunciare per paura di infrangere un ideale, sono pronunciati forte e chiaro dalla content creator @ amel_ioration.off . Attraverso la sua routine di trucco, questa giovane donna condivide verità sul corpo che abbiamo bisogno di sentire. Mentre molti riecheggiano i canoni di bellezza indossando profumo di sera ed esaltando le virtù dei muschi intimi, lei mette le cose in chiaro su alcune realtà biologiche che i libri di testo di biologia spesso omettono.

Inizia parlando di una situazione che ci ha fatto sentire a disagio e persino a disagio con il nostro corpo: le famigerate perdite vaginali. Questo muco cervicale che lascia tracce nella biancheria intima non è nulla di cui preoccuparsi. Al contrario, è uno strumento utile per monitorare il ciclo e capire il proprio corpo. È anche un segno che la vagina funziona perfettamente. Queste secrezioni naturali purificano, idratano e proteggono la flora vaginale. La quantità può variare a seconda del ciclo, dello stress, dell'eccitazione o persino della dieta. Finché l'odore non diventa forte, il colore non diventa decisamente verde/grigio e non si avverte una sensazione di bruciore, non c'è nulla di anomalo. Il corpo si sta pulendo. Letteralmente.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Amel ✨ (@amel_ioration.off)

Pulire da davanti a dietro: un dettaglio che cambia tutto

Tra gli altri consigli "sporchi", questo avrebbe potuto salvarci da molte infezioni se lo avessimo imparato prima, come donne. Questo semplice passaggio sembra basilare, ma nella fretta spesso lo dimentichiamo. Eppure, impedisce il trasferimento di batteri dalla zona anale all'uretra e alla vagina. E questo è un vero scudo contro le infezioni del tratto urinario e alcune irritazioni intime. Non è una questione di "pulizia morale", ma di equilibrio batterico. La zona intima è un ecosistema fragile, e questa piccola abitudine di usare il water può fare la differenza.

Urinare dopo il sesso non è un mito

Spesso liquidata con disprezzo, questa raccomandazione è tutt'altro che banale. Urinare dopo il rapporto sessuale aiuta a eliminare i batteri che potrebbero essere penetrati nell'uretra durante l'attrito. È un semplice gesto che riduce il rischio di cistite , soprattutto nelle donne predisposte. Non è né glamour né romantico... ma è incredibilmente efficace. Dovrebbe essere ovvio come applicare un lubrificante.

Diarrea durante le mestruazioni: sì, succede

Anche in questo caso, si tratta di un fenomeno scarsamente documentato nei libri di testo, se non addirittura per niente. Nessuno ci informa di questa possibilità. Eppure, questo sintomo incredibilmente debilitante ci costringe a rivedere tutti i nostri programmi per la giornata e ci coglie completamente di sorpresa. Mentre le battute su "pipì e cacca" fanno ridere tutti durante l'infanzia, in età adulta sono praticamente tabù. Gli ormoni coinvolti nelle contrazioni uterine possono anche stimolare l'intestino. Il risultato: transito accelerato, feci più molli o persino diarrea durante le mestruazioni. Non è "sporco", non è strano, è ormonale. La pelvi è un'area in cui tutto è connesso.

Sì, è possibile rimanere incinta diversi giorni prima dell'ovulazione.

A scuola, abbiamo studiato la fecondazione in modo molto dettagliato, con decine di diagrammi mostrati. Tuttavia, non hanno sottolineato la resilienza degli spermatozoi. Gli spermatozoi possono sopravvivere fino a cinque giorni nel corpo. Quindi, un rapporto sessuale prima dell'ovulazione può sicuramente portare a una gravidanza. Non è sfortuna; è biologia.

Prurito intimo: da non ignorare

Può trattarsi di un problema di poco conto (irritazione, rasatura, cambio di sapone), ma può anche essere il segno di un'infezione da lievito o di uno squilibrio. La zona intima non dovrebbe prudere in modo persistente. Ascoltare questo segnale è un modo per prendersi cura di sé.

Un brufolo sul sedere? Niente di cui vergognarsi.

Le riviste paragonano questa reazione cutanea alla pelle di fragola e usano aggettivi drammatici. E invece di educarci, ci esortano a cancellare queste piccole, microscopiche protuberanze, praticamente invisibili. I glutei hanno follicoli piliferi e ghiandole sebacee, proprio come il viso. Peli incarniti, sfregamenti, sudorazione... possono comparire delle protuberanze. Non è mancanza di igiene ; è solo pelle.

Coaguli di sangue durante le mestruazioni: una realtà

Contrariamente a quanto mostrano le pubblicità dei prodotti per il ciclo mestruale, il sangue mestruale non è sempre solo una piccola macchia. A volte è un vero disastro, eppure riusciamo a mantenere un atteggiamento coraggioso. Piccoli coaguli possono essere normali, soprattutto nei giorni di flusso abbondante. Il sangue si coagula semplicemente prima di fuoriuscire.

Sudare sotto il seno non è sporco

Secondo queste ingiunzioni, le donne non dovrebbero mostrare una sola macchia di sudore sui loro vestiti (solo sopra la testa). Eppure, sono prima di tutto esseri umani e non hanno la capacità assorbente di una spugna, né di un deodorante per ambienti. Il seno è una piega di pelle, calda e scarsamente ventilata. Suda. Proprio come le ascelle. Proprio come l'inguine. Il corpo regola la sua temperatura, punto.

La vera "sporca" cosa, in definitiva, è il silenzio e la vergogna che circondano questi argomenti. Più parliamo del corpo reale, più ci sentiamo liberi.